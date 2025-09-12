Niños y niñas de 6 a 14 años podrán disfrutar de talleres gratuitos de ocio y refuerzo escolar en Cáceres

El Instituto Municipal del Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, ha publicado los Recursos Socioeducativos de apoyo escolar y educación en el tiempo libre del IMAS, actividad que se desarrollará desde el mes de octubre de 2025 hasta el mes de junio de 2026 con periodos de vacaciones que coinciden con el Calendario Escolar 2025/2026.

Los recursos de apoyo socio educativo y lúdico para menores en centros municipales son concebidos como lugares de encuentro y juego para menores que, acompañados por monitores/as son asesorados y motivados en actividades lúdico-educativas, que facilitan la participación, así como la realización de actividades de apoyo escolar o estudio asistido, procurando que los menores adquieran hábitos de estudio.

Recurso programado

De esta manera, se pone a disposición de las familias un recurso programado que permita la conciliación de la vida familiar y laboral en horario de tarde, un respiro familiar, en especial de las familias que carecen de recursos económicos para acceder a la oferta de ocio y apoyo educativo privado.

Se tratan de recursos con una programación destinada al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los/las menores y están dirigidos a niños/as que cursen desde 1º de primaria a y segundo de E.S.O (desde 6 a 14 años).

Estos recursos recogen el apoyo en tareas escolares, actividades de ocio alternativo infantil y juvenil, visitas culturales, actividades deportivas, juegos variados, actividades temáticas, talleres de artes plásticas y talleres de educación en valores.

El plazo para inscribirse finaliza el 23 de septiembre.

Los interesados pueden presentar las inscripciones y solicitudes en Sedes de los Recursos Socioeducativos del IMAS, situadas en los barrios de Aldea Moret, Nuevo Cáceres y la Mejostilla, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Los centros

Los lugares de impartición de los recursos serán los mismos centros en horario de 16.00 a 20.00 horas, con grupos reducidos, por turnos a determinar, y según franjas horarias.

Recurso socioeducativo de Mejostilla , situado en la calle Ana Mariscal nº 5 (traseras). Horario del centro: de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Recurso socioeducativo de Nuevo Cáceres , situado en la calle Oaxaca 2. Horario del centro: de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Recurso socioeducativo de Aldea Moret , situado en la Calle Río Tíber s/n. Horario del centro: de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.

En la adjudicación de plazas se priorizarán los siguientes casos: derivaciones del IMAS, los menores que ya han participado en los recursos socioeducativos en años anteriores.

Las plazas vacantes restantes disponibles se adjudicarán por orden de entrada hasta completar cada recurso según horarios y grupos de edad.

Todos los solicitantes deberán rellenar la solicitud de cada recurso e incorporar la siguiente documentación: fotocopia del Libro de Familia y tarjeta sanitaria del menor.

También deberán aportar documentación sobre circunstancias que requieran la utilización del recurso (horario de trabajo, conciliación familiar y laboral, circunstancias familiares y/o sociales, etc.).

El viernes día 26 de septiembre, se publicará la relación de admitidos en cada recurso y día de comienzo de la actividad.