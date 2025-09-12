"Se están haciendo las cosas bien": siete funcionarios de la Policía Local eligen Cáceres como destino

La Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento de la publicación en el D.O.E. de 9 de septiembre del anuncio por el que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera, con la categoría profesional de agentes de la Policía Local a siete agentes que han solicitado su destino en Cáceres.

'Satisfacción'

Para Cáceres es una "satisfacción que los mejores expedientes del proceso selectivo hayan elegido nuestra ciudad para desarrollar su vocación de servicio público, en aras de dar protección y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de Cáceres", señalan desde el Gobierno local.

Que los siete mejores expedientes del proceso selectivo hayan elegido Cáceres "es porque aquí las cosas se están haciendo bien.

Se están solucionando muchos problemas históricos enquistados en la Jefatura de Policía Local de Cáceres", ha puntualizado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, que ha enumerado los siguientes: nueva galería de tiro, modernización del control de semáforos, mejoras en el edificio de la Jefatura, reorganización de las diferentes unidades, puesta a disposición de los agentes de mejores medios de telecomunicaciones, etc.

Carrera de la Guardia Civil

Este viernes, además, la Junta local Gobierno ha autorizado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres a la celebración de la XII Carrera Popular Solidaria Virgen del Pilar, el 9 de noviembre de 2025, en horario de 10:00 a 13:00 horas, a favor de la Asociación de “Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX)”, con salida/meta en el patio de armas interior del Edificio de la Comandancia de la Guardia Civil y recorrido mixto por la avenida de la Universidad y diversas vías y parques del Campus Universitario.