Nuevo coche camuflado para luchar contra el maltrato en Cáceres: "Si hay un mínimo aviso, acudirá el primer Guardia Civil que esté a mano"

Con el objetivo de apoyar a la Guardia Civil en su lucha contra la violencia de género, la Diputación de Cáceres ha hecho efectiva, este viernes, la entrega de un coche de camuflaje a la Comandancia provincial para complementar la protección y la vigilancia de las víctimas en zonas rurales. Una cesión que se suma al vehículo facilitado el año pasado con el mismo fin, "que ha tenido actuaciones y que ha evitado que alguna mujer fuera maltratada".

La colaboración entre Administraciones

Así lo ha aseverado el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, que ha aprovechado el acto de donación para subrayar la importancia de la colaboración entre las Administraciones, "para apoyar a la ciudadanía y, sobre todo, a una parte de ella que sufre".

Administraciones que, en este caso, se corresponden con la Delegación del Gobierno y con la Comandancia, a quienes Morales ha agradecido "el trabajo que están haciendo, el compromiso permanente por patear nuestros pueblos". Al respecto, ha señalado que la provincia de Cáceres "no se entiende sin la Guardia Civil", por lo que considera que hay que dotarla de las mejores herramientas posibles "en el ámbito informático, de la movilidad, y en todos los ámbitos".

Lo importante es la finalidad

El presidente de la Diputación ha defendido esa política de cooperación frente a "insultos o descalificaciones" y garantiza que colaborarán "permanentemente" en todo lo posible, especialmente con un cuerpo "dispuesto a acabar con la delincuencia y el maltrato". Por ello, ha restado importancia a la inversión realizada en el vehículo frente a la finalidad que persigue. "Da igual que valga 20.000, 30.000 o 100.000 euros. Si evitamos que una mujer sea maltratada, con eso estamos satisfechos".

El jefe de la Guardia Civil

Un coche, en cualquier caso, "discreto", para que los agentes de paisano puedan pasar desapercibidos cuando efectúen las actuaciones pertinentes. Al respecto, el jefe de la 3ª zona de la Guardia Civil en Extremadura, José Manuel Santiago Marín, que también ha acudido al acto, ha preferido no ahondar en la que será la utilización del vehículo. "No queremos divulgar nuestros procedimientos", ha apuntado. Eso sí, el máximo responsable del cuerpo en la comunidad ha aseverado que "si hay el más mínimo aviso de maltrato, acudirá el primer Guardia Civil que esté a mano, y a partir de ahí se desencadenará todo el procedimiento de trabajo que existe".

Santiago Marín ha puesto el foco en la importancia de trabajar para erradicar "las conductas de este tipo, que aún existen en la sociedad" y ha apelado a la actuación del entorno, "que es quien puede percibirlo", para ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Al hilo de la declaración de Morales, el general ha agradecido la donación de los dos vehículos a la diputación y ha suscrito sus palabras, destacando la importancia de la colaboración entre Administraciones "para darle una mejor calidad de servicio al ciudadano".

La ley contra la violencia

Una línea en la que se ha mantenido también el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana, que se ha mostrado satisfecho por la donación efectuada por la institución cacereña para luchar contra el maltrato a las mujeres. El responsable regional ha reiterado ese "firme compromiso de todas las administraciones para intentar acabar con esta lacra" y ha hecho hincapié en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que más de 20 años después de su entrada en vigor ha evitado, según ha explicado, "muchos casos" de fallecimiento.