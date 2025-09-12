Las obras del puente del Sever se adjudican este martes por 19 millones de euros y Cáceres y Portugal ya se tocan

La alcaldesa del Ayuntamiento de Nisa, Idalina Trindade, ha anunciado en declaraciones a Rádio Portalegre que la construcción del puente internacional sobre el río Sever se adjudicará el próximo martes por un valor aproximado de 19 millones de euros.

A la tercera va la vencida. Tras el fracaso de las dos primeras licitaciones, valoradas en 12,5 y 16,5 millones de euros, la última licitación, publicada en el Boletín Oficial el 1 de agosto, por un valor de 19,5 millones de euros, permitirá finalmente la finalización de esta inversión, que conectará Montalvão (municipio de Nisa) con la localidad extremeña de Cedillo.

Según Idalina Trindade, el contrato se adjudicará en una reunión del ayuntamiento el próximo martes.

La alcaldesa también manifestó su esperanza de adjudicar e iniciar rápidamente este proyecto, que marcará una nueva etapa en el desarrollo transfronterizo.

Precisamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su reunión de este martes autorizó la firma de un convenio entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para avanzar en el proyecto de construcción de las obras en el lado español. Tal y como ha informado la portavoz, Elena Manzano, el coste del acceso por la parte extremeña al futuro puente internacional sobre el río Sever en Cedillo ascenderá a 5,1 millones de euros (de los Presupuestos regionales), a pesar de que en enero de 2024 el consejero de Infraestructuras anunciase que la inversión para esta obra sería de apenas dos millones.

Convenio

Con este convenio, el gobierno regional asume el proyecto, la construcción, dirección de las obras, financiación, conservación y, en caso de que sea necesario, la rehabilitación de los accesos al puente internacional en el lado español. El próximo paso será comunicarle este pacto al ministerio, que debe suscribirlo. Una vez que el viaducto esté construido de forma definitiva, sus accesos y equipamiento pasarán a ser de la Junta en la parte situada en el territorio español. Cabe destacar que existe un concurso público en la actualidad para construirlo con un coste de licitación cercano a los 20 millones de euros.

