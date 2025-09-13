El alcalde cacereño llama al diálogo para sacar adelante el tercer presupuesto de la legislatura

El Gobierno popular de Rafael Mateos ha realizado una llamada al diálogo para conseguir sacar adelante el tercer presupuesto de la actual legislatura en el Ayuntamiento de Cáceres, dada la mayoría simple con la que gobierna: el primero fue apoyado por los dos ediles de Vox y el segundo, actualmente en vigor, consiguió aprobarlo gracias a la abstención del PSOE.

Ronda de contactos

Así, el concejal de Economía, Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha iniciado las negociaciones con los partidos políticos de la oposición sobre el presupuesto para 2026.

Así lo ha trasladado tras la Junta de Portavoces, en la que ha explicado a los grupos de la oposición que “estoy a su disposición para mantener las conversaciones y reuniones que sean necesarias”, para que Cáceres “vuelva a contar con unas cuentas en tiempo y forma; como así ha sido en lo que llevamos de legislatura”.

“No tenemos ni un minuto que perder”, ya que el objetivo es que Cáceres tenga unas cuentas en vigor en el mes de enero. Mateos “ha dado órdenes expresas” de iniciar conversaciones con el resto de grupos políticos de la corporación para “cumplir con el primer mandato que exigen los ciudadanos: aprobar unos presupuestos”.

Unos presupuestos que den “seguridad, estabilidad y certeza, para que sigan transformando la ciudad; para que se ejecuten los grandes proyectos ya iniciados y para solucionar los problemas en cada barrio de Cáceres”, ha explicado.

Además, Orgaz ha avanzado que la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, convocará los Consejos de Distritos a finales de este mes de septiembre, iniciándose así el proceso para aprobar los presupuestos participativos, dotados con 1 millón de euros.

"Los dos presupuestos aprobados demuestra la capacidad de negociación de este equipo de Gobierno” Ángel Orgaz — Portavoz del Gobierno local

Negociación

“Estamos ya en el ecuador de la legislatura. Dos años y dos presupuestos aprobados”, lo que, a juicio de Orgaz demuestra la “capacidad de negociación de este equipo de Gobierno”. Y demuestra, al mismo tiempo, que “Cáceres crece y mejora cada año con unos presupuestos que resuelven y se adaptan a las necesidades concretas de cada anualidad”.

Por lo tanto, ha pedido a los partidos de la oposición “responsabilidad, altura de miras y que se abran a la negociación” para alcanzar un acuerdo que beneficie a los ciudadanos de Cáceres, alejándose de la “política de enfrentamiento que no caracteriza a este Ayuntamiento”.