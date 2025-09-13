Los antiguos alumnos del María Auxiliadora de Cáceres regresan a sus pupitres 40 años después

Un viaje al pasado, a las décadas de los 80 y los 90. Un recorrido por las que fueron sus aulas, por los pasillos que conocieron su infancia. Los antiguos alumnos del María Auxiliadora de Cáceres visitan este sábado las instalaciones originales de su colegio, en el número 32 de la calle Margallo, hoy transformado en un centro de formación profesional. Allí compartirán memorias inolvidables de su etapa como estudiantes en un centro que lleva prestando servicios a los cacereños desde hace más de 70 años.

Fue el Paideuterión Femenino

En su día, fue el antiguo Paideuterión Femenino. Más tarde, en el año 1990, seis empleadas de la escuela fundan una sociedad corporativa de trabajo asociado tras la jubilación del último director, Isidro Martín Masa. Pasaría a llamarse 'Sociedad Cooperativa María Auxiliadora de Cáceres', obteniendo el cambio de titularidad con la incorporación de dos nuevos socios en septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, "ante las exigencias impuestas por la LOGSE, la sociedad se encuentra con dificultades para llevar a cabo las obras que permitiese adaptar el antiguo centro [...] por lo que se ve obligada a proyectar y construir un nuevo centro de enseñanza", cuentan desde el colegio.

El traslado

Así, se trasladaron a San Antonio-Nuevo Cáceres, donde se asientan las instalaciones del centro concertado en la actualidad, y que también recibirán a los exalumnos durante esta jornada. Finalizada la quedada en Margallo, número 32, a las 12:00 horas, ya se desplazan al nuevo colegio, donde se tomarán una foto grupal. Además, se reunirán con antiguos maestros durante este día de celebración.

"Compartir historias y ponerse al día"

Algo más tarde, a las 13.45 horas, partirán hacia el restaurante Mastropiero, para concluir el reencuentro con una comida. "Será una oportunidad maravillosa para compartir historias y ponerse al día con viejos amigos. Un día lleno de recuerdos risas y amistad", aseguran los antiguos compañeros.