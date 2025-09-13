La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia

La cuenta atrás ha terminado. Esa que guarda en sus entrañas un tesoro, una Ciudad Monumental reconocida a nivel internacional; que ha logrado atraer una de las colecciones de arte contemporáneo más grandes de Europa; y que ha sido testigo de la convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana. Esa que constituyen y mantienen, con sus similitudes y sus diferencias, 96.000 ciudadanos. Responde al nombre de Cáceres y a estas horas se desnuda en la Noche del Patrimonio, un evento cultural en el que 34 espacios se abren al público para compartir todo ese potencial, mientras 40 actividades de distintos ámbitos amenizan la noche de turistas y vecinos.

La Capitalidad, en el foco

"Un evento que tiene como por objeto dar a conocer nuestro apabullante patrimonio y nuestra incesante cultura, que nos da a conocer en el resto del mundo y que va a posibilitar que esta ciudad sea Capital Europea de la Cultura 2031", ha dicho el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, en la inauguración de la cita. Y a esa candidatura se ha referido también Iris Jugo, la directora del consorcio creado para la presentación de la misma. "Cáceres 2031 supone que lo que ocurre hoy no se queda en un hecho puntual o anual, sino que se puede hacer a lo largo del tiempo. Es un ejemplo de cómo la cultura cambia y modela una ciudad, y nos trae alegría, unión y mucha emoción", ha afirmado.

Además, Jugo ha puesto en el foco a los voluntarios que trabajan para el buen desarrollo de toda la cita, a quienes considera "el alma de la ciudad". En esta VIII edición de la Noche del Patrimonio son 90, según aclara David González, coordinador del Consejo General de la Juventud. "Somos la ciudad que mueve un mayor número de voluntarios, lo que da una imagen de la salud que tiene el tercer sector en la ciudad", ha explicado. Su labor es ponerse al servicio del responsable de cada actividad, monumento o museo; regular las colas; llevar el conteo; o hacer explicaciones sencillas de lo que se está haciendo.

Palacio de los Golfines

Una labor que 17 de ellos desarrollan en el Palacio de los Golfines de Abajo, donde podía observarse una de las colas más largas, demostración del interés que suscita la sede de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Hasta allí se ha desplazado Maribel Rodríguez, de Malpartida de Cáceres, que viene acompañada de otras ocho personas de su pueblo. Agradece la celebración del evento, pues según afirma, "en la parte antigua había estado muchas veces, pero no había visto muchos de los sitios por dentro". Y uno de ellos es la Torre de Bujaco, donde el grupo ha iniciado la visita.

Allí se encuentran Teodoro Fondón y Yubi Maribel. Ella es de México, aunque lleva un año viviendo la ciudad y, según cuenta, agradece la oportunidad de tener todo abierto. Más aún, "porque mi marido es arqueólogo y me lo explica todo". No obstante, aunque Fondón conoce bien todos los espacios que se ofrecen durante esta jornada, reconoce que "disfrutar todo esto de noche, con esta celebración, es algo que no se tiene todos los días".

Cultura y gente joven

Un pensamiento que se refleja en las calles de la Ciudad Monumental esta noche. Cientos de personas aguardan para ver la Concatedral de Santa María; la Iglesia de San Mateo; la Ermita de la Paz; el Olivar de la Judería o la Torre del Horno. En esta última esperan Adrián y Lourdes, que nunca habían acudido a la Noche del Patrimonio. Ella es de Madrid, pero lleva dos años viviendo en Cáceres. Si bien ha aprovechado para visitar otros espacios que se han sumado a la cita, como el Museo de Cáceres o el Helga de Alvear, quiere conocer otros lugares. Por ello, apoya la iniciativa. "Dan la oportunidad de disfrutar la cultura y del patrimonio, sobre todo para la gente joven, que tenemos que dar ese paso de conocer lo que ofrece la ciudad", asevera. Aunque no saben a cuántos puntos podrán acudir, "porque las colas son muy largas", tienen algunos indispensables, como el Palacio de Carvajal, donde se organizan visitas guiadas.

'Tours' que también se hacen esta noche en el Parador de Cáceres; la Torre de las Cigüeñas; o el Hotel Hilton de Godoy, una de las incorporaciones de esta edición. Eso sí, la novedad del lujoso establecimiento (empezó a recibir a sus primeros huéspedes hace solo unas semanas) hizo que las reservas se completasen hace unos días, por lo que Carlos Burdallo y Rosa Álvarez, que tenían ganas de conocer el primer alojamiento de la multinacional norteamericana en Extremadura, no podrán acudir.

El salón de plenos del ayuntamiento

No obstante, aprovecharán su visita a la ciudad (vienen de Plasencia). Ahora hacen cola para entrar al salón de plenos del ayuntamiento, otro de los lugares que ha abierto sus puertas. Allí, los curiosos disfrutan de la exposición del códice original de los Fueros de Cáceres de forma totalmente gratuita, como el resto de actividades de la cita.

Se incluyen el espectáculo teatral 'ELEMENTS - CÍA', que a estas horas se representa en la escalinata del Arco de la Estrella; 'El humor en la ópera-Camerata Lírica', en la plaza de San Jorge; los Conciertos de Dúo Raúl García & Silvia Valadés y Trío Ceres London; o el espectáculo itinerante 'Risas en la Espera', que busca animar las colas de los edificios o monumentos que más atracción general, con las actuaciones de "un juglar, un charlatán que venden productos con su maleta, un mago y el personaje Dora la Limpiadora, que cuenta chistes y pasa el plumero a la gente", explican desde la compañía organizadora, Maltravieso Teatro.

Espectáculo de danza

A punto está además de comenzar el segundo pase de Sol Picó, una de las más importantes coreógrafas de la escena española e internacional, que actúa en el Foro de los Balbos acompañada de tres alumnas del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres. "La pieza es de Picó, criada en Cataluña. Rompe con el concepto de lo que podemos entender como tauromaquia. Juega con el humor y en este caso, la simbología es a través del color rojo", detalla Pablo Muñoz, profesor del conservatorio.

Diana Navarro

Su actuación se suma a la larga lista de actividades que se incluyen en la programación, que se pueden encontrar en este enlace, y que tendrán como colofón el concierto de Diana Navarro en la Plaza Mayor. La artista, de sobra conocida, ofrecerá un recorrido por sus canciones más emblemáticas, con un repertorio en el que se escuchará la copla, el flamenco, la lírica y la música electrónica, creando un lenguaje propio que conecta con todo tipo de público.

Con ella se cerrará esta noche mágica. Una cita en la que la ciudad demuestra esa generosidad, abriéndose al mundo, a que todo aquel que lo desee conozca sus palacios, iglesias, ermitas o museos. Que conozcan, en definitiva, lo que la construye y define, su esencia.