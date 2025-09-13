Cáceres insta a ejecutar ya la sentencia y retirar las antenas de la Torre del Trabajo

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha instado al grupo empresarial Cellnex, donde se integró la firma Retevisión, a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que el pasado mes de mayo dictó una providencia por la que se inadmitió el recurso de casación contra la sentencia que daba la razón al Ayuntamiento de Cáceres sobre la retirada de las antenas de telefonía de la Torre del Reloj, en la Plaza de Antonio Canales (Plaza Italia).

Ejecutar la sentencia

“Lo que dice” el TS es que “tiene que ejecutar la sentencia”, al tiempo que ha afeado Orgaz que “no tiene mayor sentido postergar este proceso, que le corresponde únicamente a la empresa por una orden judicial”. Así lo ha señalado después de que el grupo empresarial haya pedido colaboración al Ayuntamiento, ya que más de 90.000 personas se van a ver obligadas a resintonizar sus televisiones y radios con el traslado obligatorio de las antenas.

Al respecto, Orgaz ha asegurado que el ayuntamiento “puede colaborar en dar difusión, como nos han solicitado, sobre medidas o sobre información o en dar mayor publicidad al asunto, sin duda”.

De la sentencia del TS se concluye que el consistorio cacereño no incumplió el acuerdo con Retevisión cuando planteó la extinción de la autorización. Dicha sentencia es firme y no cabe recurso contra la providencia.

El punto más alto

Se da la singularidad de que la Torre del Reloj de la citada plaza es el punto más alto de la ciudad, y los diferentes gobiernos locales anunciaron su intención de liberarla de antenas; ya que es un elemento patrimonial construido en 1939, que presenta un gran deterioro y que está en el catálogo de bienes protegidos.

Se trata de un edificio protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que constituye una seña de identidad de la ciudad, según han apuntado en numerosas ocasiones desde el consistorio cacereño. La autorización para la colocación de las antenas se remonta a un pleno de mayo de 1982 con un convenio que fue aprobado por el ayuntamiento en febrero de 1989.

Posteriormente, se estimó que las tecnologías se habían desarrollado lo suficiente para que se puedan proponer nuevas ubicaciones, “sin menoscabo en la recepción de la señal de televisión”. Ya en 2017, un auto del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Cáceres ordenó a la empresa de telefonía Vodafone el desalojo de antenas y aparatos en la citada torre y en el local anexo al mismo, dando la razón al Ayuntamiento en este litigio.

Ese auto de 2017 emergía de una resolución judicial en la que se declaró extinguida la autorización que el Ayuntamiento concedió en abril de 2000 a la empresa Airtel (actualmente Vodafone) para el uso de 10,80 metros cuadrados en el local que está anexo a la torre.