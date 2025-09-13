Conciertos, libros y exposiciones: un otoño cargado de cultura en Cáceres

Tres propuestas destacadas en la ciudad.

VI edición del Otoño Literario

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Cultura, ha abierto el plazo de inscripción para participar en la VI edición del Otoño Literario, una iniciativa que busca dar visibilidad a obras literarias no presentadas en la pasada Feria del Libro. La convocatoria está dirigida a editoriales, escritores, escritoras y personas interesadas en presentar sus obras, que podrán enviar sus propuestas hasta el 20 de septiembre.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que este evento, ya consolidado en la agenda cultural de la ciudad, se celebrará durante los meses de octubre y noviembre, y que su objetivo es seguir acercando la literatura a distintos espacios culturales de Cáceres. La Biblioteca Municipal “Julián Rodríguez Marcos”, organizadora del evento, recibirá un ejemplar de cada obra presentada.

Además, el programa incluirá el 'Día de las Escritoras' el 13 de octubre, en colaboración con la Biblioteca Nacional. En caso de que el número de solicitudes supere la capacidad del programa, el Ayuntamiento realizará una selección basada en criterios de diversidad literaria y temática.

El Palacio de la Isla acoge la exposición ‘Ciudades del Mundo’

El Palacio de la Isla alberga desde hoy y hasta el 24 de octubre la exposición ‘Ciudades del Mundo’, una muestra que reúne una cuidada selección de planos y vistas históricas de ciudades procedentes de los fondos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La exposición llega a Cáceres gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el IGN, en el marco del programa de exposiciones itinerantes del Instituto. El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que se trata de "una verdadera joya" y una oportunidad para conocer la evolución urbana desde el siglo XV. Como parte de la programación de la Noche del Patrimonio, mañana sábado se celebrarán visitas guiadas especiales de 20.30 a 23.30 horas. El horario habitual de la exposición será de lunes a viernes, de 8.30 a 15.00 h y de 16.30 a 20.00 h. La muestra incluye paneles explicativos, una visita virtual y un catálogo descargable.

Concierto de LIKE en el Corral

Este sábado 13 de septiembre, a las 19:00 horas, el grupo cacereño LIKE se presenta en El Corral de las Cigüeñas con un concierto lleno de energía, humor y buena música. La entrada es libre hasta completar aforo. La banda, formada por un grupo de amigos que debutan en los escenarios, promete una velada inolvidable versionando grandes éxitos del Pop-Rock nacional e internacional de los años 80 y 90. Una cita ideal para revivir clásicos y disfrutar con amigos en un ambiente único.