Juanjo Ventura: el periodista de Cáceres que pone en su sitio a Leoncia

Una imagen que muestra la nostalgia por el papel en plena era digital ilustra la nueva portada de 'The Cacereñer'

Portada Número 20 'The Cacereñer'.

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El periodista y artista Juanjo Ventura, sevillano de nacimiento y cacereño por elección, es el autor de la portada número 20 de la revista 'The Cacereñer'. Su trabajo ofrece una mirada crítica y emotiva sobre cómo ha cambiado la forma en que consumimos la información hoy en día.

Descripción de la obra

La imagen principal, titulada “Leoncia”, muestra a una mujer, símbolo del alma de la ciudad, que sujeta un teléfono móvil en vez de un periódico tradicional como el Periódico Extremadura. A su alrededor, varias personas miran sus pantallas, mientras en la Plaza de San Juan se ven móviles tirados, en un guiño a esos periódicos impresos que hace años caían al suelo. Una lágrima sutil recorre la mejilla de Leoncia, reflejando esa mezcla de nostalgia y realidad por el paso del papel al mundo digital.

Autor

Juanjo Ventura es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experto en Artes Gráficas Aplicadas a la Comunicación. Además, es un apasionado del Urban Sketching, técnica con la que dibuja escenas urbanas de Cáceres y Garrovillas de Alconétar con acuarelas y pinceles, sin retoques digitales. Desde hace 34 años trabaja en nuestro Periódico y está especializado en el branded content y la información empresarial, tanto en formato web como en papel. Ventura sigue apostando por contar historias con una fuerte carga visual y un mensaje claro, como lo hace en esta portada que invita a reflexionar sobre cómo consumimos hoy la información y qué pierde la sociedad en este cambio.

Juan José Ventura, autor de la obra.

