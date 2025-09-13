Juanjo Ventura: el periodista de Cáceres que pone en su sitio a Leoncia

El periodista y artista Juanjo Ventura, sevillano de nacimiento y cacereño por elección, es el autor de la portada número 20 de la revista 'The Cacereñer'. Su trabajo ofrece una mirada crítica y emotiva sobre cómo ha cambiado la forma en que consumimos la información hoy en día.

Descripción de la obra

La imagen principal, titulada “Leoncia”, muestra a una mujer, símbolo del alma de la ciudad, que sujeta un teléfono móvil en vez de un periódico tradicional como el Periódico Extremadura. A su alrededor, varias personas miran sus pantallas, mientras en la Plaza de San Juan se ven móviles tirados, en un guiño a esos periódicos impresos que hace años caían al suelo. Una lágrima sutil recorre la mejilla de Leoncia, reflejando esa mezcla de nostalgia y realidad por el paso del papel al mundo digital.

Autor

Juanjo Ventura es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experto en Artes Gráficas Aplicadas a la Comunicación. Además, es un apasionado del Urban Sketching, técnica con la que dibuja escenas urbanas de Cáceres y Garrovillas de Alconétar con acuarelas y pinceles, sin retoques digitales. Desde hace 34 años trabaja en nuestro Periódico y está especializado en el branded content y la información empresarial, tanto en formato web como en papel. Ventura sigue apostando por contar historias con una fuerte carga visual y un mensaje claro, como lo hace en esta portada que invita a reflexionar sobre cómo consumimos hoy la información y qué pierde la sociedad en este cambio.