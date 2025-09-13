Agenda cultural
Juanjo Ventura: el periodista de Cáceres que pone en su sitio a Leoncia
Una imagen que muestra la nostalgia por el papel en plena era digital ilustra la nueva portada de 'The Cacereñer'
El periodista y artista Juanjo Ventura, sevillano de nacimiento y cacereño por elección, es el autor de la portada número 20 de la revista 'The Cacereñer'. Su trabajo ofrece una mirada crítica y emotiva sobre cómo ha cambiado la forma en que consumimos la información hoy en día.
Descripción de la obra
La imagen principal, titulada “Leoncia”, muestra a una mujer, símbolo del alma de la ciudad, que sujeta un teléfono móvil en vez de un periódico tradicional como el Periódico Extremadura. A su alrededor, varias personas miran sus pantallas, mientras en la Plaza de San Juan se ven móviles tirados, en un guiño a esos periódicos impresos que hace años caían al suelo. Una lágrima sutil recorre la mejilla de Leoncia, reflejando esa mezcla de nostalgia y realidad por el paso del papel al mundo digital.
Autor
Juanjo Ventura es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experto en Artes Gráficas Aplicadas a la Comunicación. Además, es un apasionado del Urban Sketching, técnica con la que dibuja escenas urbanas de Cáceres y Garrovillas de Alconétar con acuarelas y pinceles, sin retoques digitales. Desde hace 34 años trabaja en nuestro Periódico y está especializado en el branded content y la información empresarial, tanto en formato web como en papel. Ventura sigue apostando por contar historias con una fuerte carga visual y un mensaje claro, como lo hace en esta portada que invita a reflexionar sobre cómo consumimos hoy la información y qué pierde la sociedad en este cambio.
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros
- El creador de 'marichocho' se suma al 'boom' de la plaza Marrón de Cáceres
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- A juicio por desmantelar la cuenta bancaria de una familiar enferma a la que cuidaban en Cáceres
- El caso de la presunta estafa en el IES Al Qázeres continúa en instrucción
- Investigan si el autor del atropello en Nuevo Cáceres pudo deslumbrarse por el sol