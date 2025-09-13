El milagro que fundó un convento en Cáceres: la moneda de oro que cambió la historia para siempre

No cabe duda alguna que nos encontramos ante uno de los acontecimientos más curiosos de cuantos han ocurrido en Cáceres en todas las épocas. De ser algo que se produjera en la actualidad después de ser investigado durante largo tiempo, sería considerado como milagro. Nosotros nos limitamos a recordarlo después de haber consultado diferentes fuentes y conocido a personas de alguna manera vinculadas con esta historia.

Muy pocas veces se han producido acontecimientos tan extraños en la fundación de un edificio, independientemente de la finalidad del mismo. Y aquí en nuestra ciudad este es un caso único que afortunadamente ha llegado a nuestros días gracias a lo trasmitido por un determinado número de historiadores como: Simón Benito Boxoyo, Publio Hurtado, Miguel Ángel Orti, Antonio C. Floriano, o el Conde de Canilleros.

Tan prodigioso acontecimiento ocurrido aquí en nuestra entonces villa implicó directamente una de las familias nobles más antiguas de Cáceres, establecida en la primera mitad del siglo XIV frente a la Iglesia de San Mateo, los Ulloa, algo que con el paso del tiempo sin duda enriqueció espiritualmente a dicha familia.

Frailes

El Fuero de Cáceres prohibía expresamente que aquí se establecieran frailes de cogulla, motivo suficiente por el cual hasta aquel lejano año de 1480 no se había fundado otro convento mas que el de San Pablo, sobre parte de las ruinas del desaparecido alcázar árabe en la parte alta de la ciudad amurallada.

Nuestro principal protagonista, Fray Pedro Ferrer había salido de Valencia del Cid, acompañado por dos franciscanos, encaminándose directamente a la villa de Cáceres, donde llegó en el año 1471. En especial audiencia ante el Concejo solicitó ante las autoridades fundar un convento en la población, pero ante la rotunda negativa decidió emprender el triste regreso a la ciudad de su origen.

Y es a partir de este preciso momento cuando los historiadores, unos con mas y otros con menos detalles, quienes cuentan lo milagroso de la creación de nuestro Convento de San Francisco. Algunos de estos historiadores de tiempos muy lejanos fueron Wadingo en sus Anales Menores franciscanos, Fray Francisco de Gonzaga, que en su tiempo fue General de la Orden franciscana y posteriormente arzobispo de Mantua, y Fray José de Santa Cruz en la Crónica de la Provincia de San Miguel.

Con unas y otras palabras vienen a contarnos que, estando Fray Pedro Ferrer en los arrabales de nuestra villa, en segunda visita, arreglando la carga que llevaba su burro se encontró con don Diego García de Ulloa, llamado 'El Rico' (1421-1480). Era este noble el jefe familiar de los Ulloa, muy numeroso en Cáceres entre hermanos, primos y demás miembros. Los principales que eran siete se habían puesto al lado del rey Enrique IV contra el Clavero de Alcántara, Alonso de Monroy, por lo que el mencionado monarca premió a la familia y por consiguiente a la propia villa de Cáceres.

Había perdido el burro

Y el franciscano rogó al noble que le pagase una herradura que había perdido su burro, motivo por el que se negaba a seguir andando, a lo que el caballero se negó afirmando que cuando salía a la calle no solía llevar dinero encima. Insistiendo el religioso que mirase bien y le diese una moneda para poder componer su cabalgadura y continuar el viaje de regreso a su tierra, el caballero tremendamente contrariado por la insistencia del franciscano, se buscó por todos sitios, dando inexplicablemente con una moneda de oro que jugaría que no era suya, ni nunca lo había sido. De esta manera pasó súbitamente del enfado a la admiración, reconociendo en el prodigio la virtud del siervo de Dios, arrojándose del caballo a sus pies.

Le pidió perdón el noble cacerense, por el despego con el que le había respondidorogándole que desistiese de la determinación de marcharse de la villa de Cáceres, que el pondría todo su esfuerzo en que fundase el convento, que las autoridades y los vecinos al conocer lo sucedido autorizarían tal acontecimiento, ya que era mas que evidente que tenía de su parte al propio cielo.

Y comprometido de corazón Diego García con tan noble causa marchó al concejo y allí no se cansó de contar lo maravilloso del milagro a las autoridades y a cuantos familiares y amigos quisieron escucharle, que por cierto no fueron pocos, y todos no solo aprobaron que se levantase el convento, sino que se comprometieron a ayudar cada uno en la medida de sus posibilidades a construirlo, ya que Dios aprobaba la existencia de tal edificio aquí en Cáceres.

Las crónicas

Según cuentan las crónicas de la época, Fray Pedro Ferrer vivió treinta y ocho años en el Convento de San Francisco El Real. Pero además narran algunos memoriales, entre ellos el conservado desde entonces en la propia familia de los Ulloa, y del que es autor D. Pedro de Ulloa y Golfín (1627-1679): "Que faltando el vino para las misas del Convento, i saliendo el Varón de Dios a buscarle de limosna, no hayó quien lo socorriese, porque el año havia sido tan esteril, i la cosecha tan corta, que aún para lo ms necesario no se hallava vino, acudió últimamente a su devoto Diego García con quien le havia sucedido el caso de la moneda religiosa i respondiéndole que la bodega estava agotada i havia días que no se bebía ni havia vino en su casa. Instó al Padre Ferrer en que si quería de los asientos se procurase sacar i, colar algún poco, que sirviese en las misas mientras se hacía en otra parte diligencia. A ninguna se negaba el cavallero, como experimentado ya en las maravillas que conseguían de Dios los méritos de su siervo. Mandó que se viese si se podía sacar, i aprovechar algo de las tinajas, i baxo el mismo a ser testigo de lo que sucediese. Quando vio que las vasijas estaban llenas de vino muy bueno. Dio gracias a Dios i noticia del caso a muchos i quedó nuevamente acreditada la Santidad del Padre Ferrer, i todos con mas afecto devotos suyos, i de nuestro habito".

A primeros del mes de febrero del año 1510 fallecería tan religiosísimo fundador, siendo enterrado en la capilla que se construyó cerca de la puerta del claustro. El testamento de nuestro noble paisano (Ulloa) estaba en poder de Venancio López de Cevallo y Ulloa, y fue otorgado en el año 1486 ante Alonso González de Arenas, escribano público de Cáceres, siendo testigos Miguel Martín, cura de la iglesia de San Mateo y tres personas más. Tras disponer de su capital y sus mandas piadosas, ordena que se haga un hospital para pobres y forasteros, señalando tierras, molino, y herramientas, todo para ello y veinte mil maravedíes sacados de trescientas doblas y ciento de ducados de oro que dejaba en poder del comendador Fray Pedro de Sabedora, para sus exequias y sufragios. El obispo de Coria don Francisco de Gamboa en 1661 mandó cumplir la voluntad del fundador.

El Hospital de Diego de Ulloa se levantó cerca de la Puerta de Mérida, en el siglo XVII y como tal ha existido hasta el siglo XIX, llegando a nosotros con el nombre de Hospital de los Peregrinos y de los caballeros. Tenía tres camas para sacerdotes y tres para peregrinos y estudiantes de paso. En la actualidad es una casa particular.

A partir del año 1981 tenemos la oportunidad de visitar en siete ocasiones el Convento San Francisco el Real convertido ya en Complejo Cultural de la Diputación Provincial, con lo cual descubrimos un magnifico y grandioso edificio con infinidad de curiosidades y particularidades, además de poder visitar diferentes fondos documentales que se están catalogando, lo que nos da pie a descubrir importante información referente a la historia de tan descomunal monumento de nuestra ciudad.