Paella a dos euros, juegos de mesa y música: el cacereño San Blas celebra sus fiestas este fin de semana

Pasear hoy por San Blas implica, casi de forma inevitable, contagiarse de alegría. El barrio cacereño celebra sus fiestas este fin de semana con distintas actividades para todos los públicos, entre las que no faltan la música, la comida o, incluso, un concurso de pesca.

Juegos de mesa

El espectáculo 'Magia en familia', de la mano de Sergio Barquilla dio el pistoletazo de salida a la celebración este viernes. Una previa del plato fuerte de los festejos, que se desarrolla durante la jornada de hoy. A las 10.00 horas, el barrio ha acogido un taller de accesorios de lectura, y a las 11.00 horas ha comenzado la yincana de juegos de mesa infantiles, para niños de entre 4 y 12 años. Lo organiza Ludikceres, un grupo de aficionados que, bajo el liderazgo de José Ramón Correa, propietario de la papelería Ceres (en la avenida de San Blas), impulsaron torneos de Catan y Carcassonne por toda la región.

Sea como fuere, ese interés por los juegos de mesa es el que han querido transmitirle a los más pequeños esta mañana. Como también lo harán durante la tarde, de 17.00 a 21.30 horas, con partidas de Crokinole y del juego de la rana. En ambos casos reparten folletos que sellan en función de los juegos en los que los asistentes hayan participado, y quien consiga la marca más alta gana el premio, que no podía ser otro que un juego de mesa.

Paella y música

Eso sí, antes de la cita de los adultos, San Blas acoge el que seguramente sea uno de los momentos preferidos de los asistentes: la paella popular. Desde las 14.00 horas, aproximadamente, la asociación vecinal del barrio reparte arroz para unas 200 personas. Cada ración cuesta dos euros, y se puede acompañar de ponche, por un euro más.

Una comida, por cierto, amenizada por DJ Loop Up, una artista extremeña que 'pinchará' durante dos horas "música para todos los públicos". Eso sí, a partir de las 00.00 horas volverá a aparecer, esta vez "con algo más de reggaetón". Lo hará después del concierto de The Challengers, una banda de pop-rock que cantará temas propios y covers a partir de las 22.00 horas.

Concurso de pesca

Por último, será el concurso de pesca, en el pantano de Valdesalor, el que complete el cartel de las fiestas este domingo a las 8.00 horas.