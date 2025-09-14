WRO 2025
Abiertas las inscripciones para las actividades paralelas de las olimpiadas de la robótica en Cáceres
El programa es gratuito y busca acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la sociedad
El plazo de inscripción para participar en las actividades paralelas de la World Robot Olympiad (WRO) 2025, que celebrará su final nacional en el Pabellón Multiusos de Cáceres los días 20 y 21 de septiembre, ya está abierto. Se trata de un programa gratuito diseñado, especialmente, para niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 16 años, así como para sus familias.
Una aproximación a la ciencia, la tecnología y la innovación
Su objetivo es acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la sociedad, fomentando el interés por las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través de experiencias creativas y participativas. Entre las actividades destacan las siguientes:
- Torneo CERESTEAM Training – COCONET Mentes Creativas (6–12 años)
- OrquestaMakey
- Descifra el mapa con Micro:bit
- Programa tu videojuego
- Visita a El Círculo Fab de Cáceres
- Taller de programación con Arduino (IES Santiago Apóstol, Almendralejo)
Número de plazas limitado
El número de plazas para participar en ellas es limitado, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse lo antes posible (el plazo está abierto hasta el 15 de septiembre) a través de este enlace. Además, hay otros talleres que no requieren inscripción, que se suman a las demostraciones y a los stands tecnológicos.
La final
Todo ello girará entrono al evento principal: la final de la WRO. Cáceres reunirá a los 120 mejores equipos de robótica educativa de toda España, clasificados en torneos locales, que competirán en 18 mesas con 10 desafíos distintos y presentarán proyectos de innovación. De esta manera, la cita convertirá a la ciudad en el epicentro de la educación STEAM, el talento juvenil y la creatividad aplicada a la tecnología.
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- A juicio por desmantelar la cuenta bancaria de una familiar enferma a la que cuidaban en Cáceres
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
- Cáceres recoge multitud de firmas para que llueva
- Los antiguos alumnos del María Auxiliadora de Cáceres regresan a sus pupitres 40 años después