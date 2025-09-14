Abiertas las inscripciones para las actividades paralelas de las olimpiadas de la robótica en Cáceres

El plazo de inscripción para participar en las actividades paralelas de la World Robot Olympiad (WRO) 2025, que celebrará su final nacional en el Pabellón Multiusos de Cáceres los días 20 y 21 de septiembre, ya está abierto. Se trata de un programa gratuito diseñado, especialmente, para niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 16 años, así como para sus familias.

Una aproximación a la ciencia, la tecnología y la innovación

Su objetivo es acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la sociedad, fomentando el interés por las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través de experiencias creativas y participativas. Entre las actividades destacan las siguientes:

Torneo CERESTEAM Training – COCONET Mentes Creativas (6–12 años)

OrquestaMakey

Descifra el mapa con Micro:bit

Programa tu videojuego

Visita a El Círculo Fab de Cáceres

Taller de programación con Arduino (IES Santiago Apóstol, Almendralejo)

Número de plazas limitado

El número de plazas para participar en ellas es limitado, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse lo antes posible (el plazo está abierto hasta el 15 de septiembre) a través de este enlace. Además, hay otros talleres que no requieren inscripción, que se suman a las demostraciones y a los stands tecnológicos.

La final

Todo ello girará entrono al evento principal: la final de la WRO. Cáceres reunirá a los 120 mejores equipos de robótica educativa de toda España, clasificados en torneos locales, que competirán en 18 mesas con 10 desafíos distintos y presentarán proyectos de innovación. De esta manera, la cita convertirá a la ciudad en el epicentro de la educación STEAM, el talento juvenil y la creatividad aplicada a la tecnología.