El alcalde de Cáceres celebra el "éxito" de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad

La VIII edición de la Noche del Patrimonio mostró ayer a cientos de vecinos y turistas el potencial artístico, cultural y patrimonial de Cáceres, con la particularidad de hacerlo en horario nocturno. 40 actividades de diversos ámbitos se concentraron este sábado, entre las 20.00 y las 00.00 horas, en la Ciudad Monumental de Cáceres, mientras que 34 espacios característicos abrieron sus puertas en una cita que fue "un auténtico éxito".

"Una ciudad única"

Así lo ha definido el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. "Cáceres es una ciudad única, llena de encanto, y ayer lo volvió a demostrar. Pudimos comprobar el altísimo nivel de una ciudad que trabaja intensamente para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031”, ha explicado el regidor. Una candidatura a la que también se refirió en la inauguración del evento Iris Jugo, la directora del consorcio creado para la presentación de la misma. "Cáceres 2031 supone que lo que ocurre hoy no se queda en un hecho puntual o anual, sino que se puede hacer a lo largo del tiempo. Es un ejemplo de cómo la cultura en Cáceres cambia y modela una ciudad, y nos trae alegría, unión y mucha emoción", afirmó.

Espectáculo de danza de Sol Picó en el Foro de los Balbos / Ayuntamiento de Cáceres

Sea como fuere, continuando con la valoración de la cita, Mateos ha subrayado que “no quedó un rincón del entorno monumental sin vibrar con la música, la danza, el humor, las intervenciones artísticas, la historia... Gracias a una programación que ha duplicado las actividades del año pasado, abriendo además hasta tres nuevos espacios”. El Palacio de Godoy (Hotel Hilton), el Palacio de los Marqueses de Monroy (Cámara de Comercio) y la Iglesia de Domingo fueron las incorporaciones.

Largas colas

La buena recepción de la cita permitió observar largas colas en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, por ejemplo, en el palacio de los Golfines de Abajo (de la Fundación Tatiana); la Torre de las Cigüeñas; la concatedral de Santa María; la Iglesia de San Mateo; o el Ayuntamiento de Cáceres; uno de los espacios que más curiosidad levanta entre los visitantes en cada edición, según aseguran desde la Casa Consistorial.

El agardecimiento del alcalde

Rafa Mateos ha querido destacar el gran trabajo de coordinación que se desarrolló por parte de las concejalías de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, a quienes ha agradecido su esfuerzo, junto al de los voluntarios. Y también ha dado las gracias “a la generosidad de todas las instituciones, empresas y colectivos que han abierto sus puertas para que miles de cacereños y visitantes disfrutaran con entusiasmo de esta noche tan especial que compartimos con las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”.

Finalmente, ha apelado a la ambición de todos y de todas para “llegar tan alto como se quiera. Sé que en el ámbito cultural, nuestro horizonte no tiene límites, así que nuestro empeño será seguir subiendo peldaños con firmeza para llegar a lo más alto”.