Biomercado, actividades en familia y taller contra las fake news: planes para disfrutar y aprender en Cáceres

Una agenda completa que une tradición, cultura y formación.

Regresa el Biomercado con sabores ecológicos y de cercanía

El Biomercado vuelve este domingo al Foro de los Balbos de Cáceres, de 10.00 a 15.00 horas, para ofrecer lo mejor de la producción agroecológica local. Productores y artesanos de la región acercarán frutas, verduras, quesos, panes, vinos, mieles, mermeladas y otros productos con sello ecológico y de temporada. Esta iniciativa mensual busca fomentar la compra directa al productor, apoyando la economía sostenible y el respeto por el medio ambiente. El Biomercado se convierte así en un espacio donde tradición, cultura y sostenibilidad se dan la mano para disfrutar con todos los sentidos de la autenticidad extremeña.

Una visita diferente y divertida para niños y familias en el museo

¿Buscas un plan original para disfrutar en familia este fin de semana? El museo ofrece una actividad especial para niños los sábados y domingos a las 12.00 horas que combina historia, cultura y diversión. Con un cuaderno de actividades diseñado especialmente para los más pequeños, los niños podrán explorar el palacio y conocer sus obras de arte más importantes a través de retos y juegos adaptados a su edad. Así, aprenderán sobre la vida de las familias nobles mientras se entretienen.

Además, el equipo de mediación estará presente durante toda la visita para guiar y responder a todas las preguntas, haciendo de esta experiencia un momento único para toda la familia.

Taller gratuito sobre bulos y fake news

La Biblioteca Pública de Cáceres ofrece un taller gratuito de tres sesiones, los días 16, 17 y 18 de septiembre, de 17.30 a 20.00 horas, para ayudar a los adultos a identificar y combatir la desinformación en internet. El taller, que se celebra en el salón de actos de la biblioteca, aborda cómo se crean y difunden los bulos, enseña herramientas digitales para verificar información al instante y ofrece estrategias para detectar titulares falsos, imágenes manipuladas y fuentes poco fiables. Las plazas son limitadas y las inscripciones están abiertas desde el 4 de septiembre en el mostrador de la Biblioteca. No se requieren conocimientos previos, solo interés y ganas de aprender.