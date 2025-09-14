Cedillo, más cerca de su anhelado puente: "Por fin podremos cruzar la frontera a diario"

Treinta años después de que el cierre de la presa de Iberdrola cortara de raíz la comunicación entre Cedillo y Montalvão (pedanía de Nisa), este pequeño pueblo del noroeste cacereño ve cada vez más cerca la construcción de un puente internacional que pondrá fin a décadas de aislamiento y marcará una nueva etapa en el desarrollo transfronterizo. La infraestructura, que unirá las dos orillas del río Sever que separan España de Portugal, ha sido durante años la gran reivindicación de los cedilleros y se ha convertido en un símbolo de una de las últimas fronteras vivas de Europa tras la firma del Acuerdo de Schengen.

«Es un proyecto que traerá grandes beneficios, por eso llevamos tanto tiempo luchando para que salga adelante», afirma Antonio González, que conoce mejor que nadie la demanda de su pueblo tras ejercer como alcalde desde 1987.

La Cámara Municipal de Nisa volvió a solicitar los fondos europeos para la construcción del puente, que le fueron concedidos en el año 2021. Tras múltiples paralizaciones y reactivaciones por problemas burocráticos, medioambientales y económicos, la iniciativa afronta ahora la recta decisiva para su puesta en marcha, prevista para finales de año. La alcaldesa de Nisa, Idalina Trindade, acaba de anunciar que la construcción del nuevo viaducto se adjudicará este martes por un valor aproximado de 19,5 millones de euros.

El pueblo cacereño de Cedillo, a un paso de lograr su anhelado puente / Carlos Gil

Superado el fracaso de las dos primeras licitaciones, valoradas en 12,5 y 16,5 millones de euros, parece que a la tercera irá la vencida. A principios de agosto se volvió a lanzar un nuevo concurso público con un aumento presupuestario que finalmente permitirá llevar a cabo esta inversión, que incluye la extensión y el arreglo de la carretera EM1139 (que llega hasta Montalvão y tiene una longitud superior a 10 kilómetros). Una vez adjudicado, el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.

Entre sus más de 400 habitantes, hablar del puente es hablar de futuro. Cada vecino guarda una historia personal, un motivo concreto para querer que el proyecto prospere. «Aprovecho cada fin de semana para ir a comprar a Portugal», cuenta María Isabel Semedo, que ha visto crecer y avanzar la iniciativa desde sus inicios. «Cuando por fin se haga realidad, podremos cruzar la frontera a diario sin tener que dar todo el rodeo por Valencia de Alcántara».

María Isabel Semedo ha sido testigo de la evolución del proyecto. / Carlos Gil

Por su parte, Alejandro Carrillo refleja la perspectiva de los jóvenes del pueblo. «Cruzamos menos que la gente mayor porque preferimos ir a la zona de Castelo Branco (en la parte del río Tajo), donde hay más ambiente y servicios que aquí no tenemos», subraya. Aun así, la nueva infraestructura también agilizaría sus traslados.

Paso provisional

La posibilidad de desplazarse al país vecino sin restricciones es uno de los aspectos más valorados por sus residentes, que acuden cada fin de semana para adquirir productos a mejor precio, comer en restaurantes, tomar unas cervezas o incluso participar en las fiestas tradicionales.

Sin embargo, desde 1995, en días laborables deben recorrer más de 100 kilómetros y cruzar por Marvão para llegar al pueblo más cercano. Solo los sábados y los domingos (durante 36 horas de forma ininterrumpida) pueden acortar el camino que les separa de Portugal atravesando la central hidroeléctrica, situada en la confluencia de los ríos Tajo y Sever y gestionada por Iberdrola.

El ayuntamiento refuerza la seguridad con vigilancia privada, garantizando el paso y evitando incidentes. Una solución costosa y provisional que ha mantenido viva la demanda del puente durante décadas en las comarcas de Sierra de San Pedro-Los Baldíos y el Alentejo portugués.

Infraestructura estratégica

Para su regidor, esta infraestructura tiene una importancia estratégica que va más allá del día a día de sus vecinos: «Ahora somos fin de trayecto, pero con el puente pasaríamos a estar justo en la mitad de la ruta Madrid-Lisboa», reivindica, lo que facilitaría la implantación de empresas que se beneficiarían de las redes de comunicación.

Antonio González, alcalde de Cedillo. / Carlos Gil

La mayoría de sus residentes considera que supondría un impulso para ambos países y atraería a numerosos ciudadanos portugueses. «El mercadillo se llenaría de visitantes. Igual que nosotros vamos hasta allí, a ellos también les gusta venir», asegura Isabel Robledo, vecina de Cedillo, que destaca la cercanía y la buena relación entre ambos territorios.

El cambio de paradigma es evidente. Con la construcción del viaducto —que contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas—, pasaría de ser un pueblo aislado en el extremo de la provincia a convertirse en un enclave de paso obligado en el eje que une las dos capitales ibéricas.

El peso de la espera

A pesar de las buenas noticias, no todo es optimismo en el municipio. Treinta años de promesas incumplidas han dejado huella entre los vecinos. Como Luis Piris, que remarca el escepticismo que ha calado en parte de la población: «Muchos están desmoralizados porque, después de varios presupuestos y de verlo incluso más cerca que ahora, sigue sin haber movimiento alguno», sostiene.

Luis Piris, vecino del municipio cacereño. / Carlos Gil

«Hasta que la gente no lo vea hecho, no se lo va a creer. Ya son muchas veces las que se ha dicho lo mismo y aquí seguimos», añade el joven Alejandro Carrillo. Entre los de mayor edad se mantiene un recelo prudente: «Por mí que lo hagan cuanto antes, pero creo que todavía queda un poco lejos», apunta Isabel Robledo. El propio alcalde reconoce que ha tenido que lidiar con la frustración vecinal durante décadas, aunque insiste en que esta vez «es cuestión de tiempo».

Los costes se disparan

En cuanto al acceso por el lado español, la Junta de Extremadura autorizó hace escasos días la firma de un convenio entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permitirá ejecutar y financiar la nueva carretera, condición imprescindible para que el puente pueda construirse. Ahora, el próximo paso será comunicar el pacto al ministerio, que debe suscribirlo.

Isabel Robledo, en una de las calles del pueblo. / Carlos Gil

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, señaló que el coste de esta intervención en el territorio extremeño se ha disparado de los 2 millones de euros previstos a más de 5,1 millones (que saldrán de los presupuestos regionales).

Para el alcalde de Cedillo, este incremento se debe a las dificultades que plantea el terreno. «En principio se había presupuestado una cantidad, pero cuando vas «in situ» a la zona encuentras una serie de problemas que elevan el importe», precisa González, que valora positivamente este aumento. «Esto permite contemplar la que para nosotros es la mejor alternativa: que al llegar a media altura de la montaña, en lugar de descender, el trayecto continúe hacia arriba», indica, reduciéndose así la distancia y evitando el cableado de la central de Iberdrola.

«Si dependiera únicamente de nuestro ayuntamiento, el proyecto ya se habría ejecutado porque contamos con fondos suficientes. El problema es que esto se ha convertido en un asunto político», concluye Piris.

Esperanza tras tres décadas

A la espera de ver el nuevo puente convertido en realidad, Cedillo mantiene la ilusión viva. Después de tres décadas de espera, la esperanza se mezcla con la prudencia, pero casi todos sus vecinos coinciden en que, cuando finalmente se abra el paso internacional, este pequeño pueblo cacereño comenzará a escribir un nuevo capítulo en la historia de la frontera entre España y Portugal.

