Cinco empresas se postulan para diseñar el edificio del nuevo PAC de Cáceres

Cinco empresas se postulan a diseñar el edificio que albergará el nuevo punto de atención continuada en la avenida de la Hispanidad. Tras el periodo de subsanación de documentación, la mesa de contratación ha admitido en el proceso de licitación a Argenia Ingeniería y Arquitectura, el arquitecto Ernesto Tello hernández, los madrileños Hijona Ravski, Santiago Martín y la UTE de SPMX Group y Sendarrubias y Hernández Architecture. Hasta la fecha, se ha abierto el sobre en el que se hace entrega de la documentación relativa a los criterios que dependen de los juicios de valor y queda a la espera de convocarse una reunión en la que se abra el sobre con los criterios cuantificables de forma automática.

Una vez se sumen los puntos de ambos sobres, se determinará el adjudicatario de la licitación para que empiece a redactar el proyecto del futuro PAC que sustituirá al que en la actualidad se encuentra en el hospital Virgen de la Montaña. Está previsto que este último deje de tener un uso sanitario, no obstante, a día de hoy acoge, aparte del PAC, a los pacientes de dos centros de salud, el centro de salud Zona Centro, que regresará a su tradicional ubicación en el edificio de Hernán Cortés del que salió por deficiencias estructurales, y el centro de salud Plaza de Argel, que se encuentra en pleno proceso de reforma, una obra que se prolongará durante al menos un año.

Lo cierto es que el anuncio del traslado del PAC de la Montaña provocó reacciones desiguales entre los vecinos y usuarios de la sanidad extremeña, no obstante, en cuanto a los criterios que se siguieron para determinar la ubicación nueva destaca que es un solar vacío en el casco urbano con fácil acceso y con capacidad para aparcar vehículos -enfrente se encuentra el aparcamiento que da cobertura a los juzgados y a tanatorio San Pedro de Alcántara-.

La intención del Servicio Extremeño de Salud (SES) es mejorar las instalaciones actuales. En concreto, tal y como precisa el pliego de la licitación, el futuro PAC se construirá sobre un solar de 1.267 metros cuadrados en un edificio de dos plantas, la planta baja para el servicio sanitario y la primera planta para la Dirección de Salud Pública, que también se reubicará.

Una decena de consultas

Entre las novedades que incorporará, contempla ampliar el número de consultas hasta diez, más del doble que en la actual ubicación, la mayoría de áreas especializadas. En concreto, prevé como espacios asistenciales cuatro consultas médicas, una de triaje, una de Respiratorio, una de tratamiento, una de exploración ginecológica, dos de enfermería para tratamientos programados aparte del box de parada y el quirófano de urgencia.

Este punto de atención continuada dará cobertura, como hasta ahora, a 118.738 pacientes adscritos a siete centros de salud de Cáceres y a cinco consultorios del área metropolitana -Valdesalor, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Torrequemada, Torreorgaz y Sierra de Fuentes-.

