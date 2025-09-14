La Cofradía de Jesús de Nazareno de Cáceres cierra sus fiestas con la incorporación de 50 nuevos hermanos

Año 1464. Nace la Cofradía de Jesús de Nazareno, la más antigua de Cáceres. Su surgimiento está relacionado con un propósito: enterrar a los reos de muerte y a los más necesitados, una labor que no está del todo desdibujada, pues la hermandad todavía dispone de nichos en el cementerio municipal. Sea como fuere, no es en longevidad en lo único que destaca la congregación; también, en tamaño, pues es la más grande de la ciudad, con 2.800 hermanos. Entre ellos, las 50 nuevas incorporaciones a las que se han impuesto las medallas cofrades este domingo en la Iglesia de Santiago, con motivo de la fiesta principal por la Exaltación de la Cruz.

La celebración más importante

"Es la celebración más importante. En una bula papal, el Vaticano nos concedió que el día de la fiesta principal fuera el día de la Exaltación de la Cruz. Además, este año ha caído en domingo", cuenta Eloy Remedios, mayordomo de la cofradía. En realidad, fue el viernes cuando arrancó la celebración, con el recital solidario Música y Poemas a las 21.15 horas. Allí se estrenó una marcha musical nueva de procesión para el Nazareno y cantó el Coro Rociero. Además, se hizo un pequeño homenaje a un Hermano Distinguido de la congregación, que fue mayordomo y que es Hijo Predilecto de Cáceres, César García González (todo lo que se cantó durante la cita eran textos suyos).

Recepción de hermanos y comida popular

El festejo continuó el sábado, con la recepción de los nuevos hermanos, a quienes se les presentó las imágenes, y la posterior comida popular. "Se repartió arroz y un poco de carne", dice Remedios. "Este año no se ha hecho, pero en otras ediciones hemos organizado juegos para los niños, una especie de yincana por la parte antigua", añade. Lo que sí hubo fue música para amenizar la comida.

Imposición de medallas

Y tras ello, el día grande. La imposición de medallas se ha producido durante la misa, que además ha contado con una procesión claustral. Igualmente, se ha reconocido como Hermano Principal (uno de los mayores galardones, por detrás de Hermano de Honor) a uno de los miembros más veteranos, por la labor que ejercido a lo largo el tiempo.

Finalizada la jornada de celebración, no habrá que esperar mucho hasta el próximo culto al Nazareno, pues la cofradía lo hace cada viernes (a excepción de las épocas de fiesta, como Navidad). Además, entre sus fechas más destacadas están las procesiones del Domingo de Ramos por la tarde y de la madrugada del Viernes Santo, o el Besapié, que se celebra siempre el primer viernes de marzo y que consigue atraer a miles de personas.