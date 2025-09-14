Competiciones deportivas, bailes y aperitivos en La Sierrilla de Cáceres

Un fin de semana plagado de celebraciones en Cáceres. Al gran evento cultural que vivió este sábado la parte antigua, que no es otro que la Noche del Patrimonio, se han sumado otras citas festivas que, aunque con un tamaño menor, han llenado de alegría distintos rincones de la ciudad: las fiestas en el barrio de San Blas, las de la Cofradía del Humilladero, en la Iglesia del Espíritu Santo, o las de La Sierrilla, donde hoy ha culminado una semana llena de actividades para todos los públicos.

Concurso de cocina

El programa de fiestas de la asociación vecinal arrancó con concursos deportivos (tenis, pádel o petanca) o de juegos de azar. Tampoco han faltado los talleres para niños o un concurso de cocina; el jueves, los participantes presentaron un plato salado o uno dulce y compitieron por ver quién tenía más talento en el arte culinario.

Y no fue esa la única cita gastronómica. El sábado por la noche, los vecinos asistieron a una cena de convivencia, que estuvo sucedida por un baile nocturno. Además, este domingo, se han preparado aperitivos, mientras una charanga se ha encargado de amenizar la jornada.

Misa y entrega de premios

Eso sí, antes se ha celebrado una misa y la posterior entrega de premios (regalos, como productos de cosmética) a los ganadores de las competiciones organizadas durante la semana.

Todo ello se ha desarrollado en el Club Social La Sierrilla, cuyo presidente es Javier Gómez, y que también hace las funciones de asociación vecinal. A él pertenecen 92 familias, que a lo largo del año tienen la posibilidad de participar en actividades como clases de yoga o de aerobic. Eso sí, la puerta no está cerrada al resto de vecinos, que pueden apuntarse a las sesiones pagando una cantidad simbólica.