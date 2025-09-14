El futuro de Almaraz trae a Cáceres el principal foro de energia nuclear

La Sociedad Nuclear Española celebrará su reunión anual número 51 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres. El encuentro está considerado el principal foro profesional del sector en el país, reunirá a más de 700 asistentes y se celebrará del 22 al 26 de septiembre, según informa Foro Nuclear.

Cinco días

Durante cinco jornadas, especialistas, investigadores y representantes institucionales analizarán el presente y el futuro de la energía nuclear en un contexto marcado por la descarbonización, la presión sobre la seguridad del suministro y el incremento de la demanda energética, especialmente en sectores como los centros de datos. Todo esto enmarcado en un momento en el que se sigue solicitando la prorróga para los dos reactores de la Central Nuclear de Almaraz, que deberían comenzar su desmantelamiento en 2027 y 2028 respectivamente.

300 actividades

El programa incluirá más de 300 ponencias, sesiones plenarias y talleres sobre operación a largo plazo de las centrales, innovación tecnológica y aspectos socioeconómicos de esta industria. Además, se habilitará una zona expositiva con presencia de empresas del ámbito nuclear y se ofrecerán actividades culturales para los asistentes.

Para la ciudadanía

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el ámbito técnico y el entorno local, la SNE organizará actividades divulgativas en distintos puntos y espacios. Habrá talleres STEM (enfoque educativo destinado a mejorar el aprendizaje para estudiantes de secundaria), sesiones de mentoring (aprendizaje mutuo y transmisión de conocimientos) para alumnas de tercero y cuarto de la ESO a cargo de profesionales de Women in Nuclear (WiN), y charlas informales bajo el formato ‘La ciencia es la caña’, impulsadas por Jóvenes Nucleares. Además, se impartirá un curso básico de introducción a la energía nuclear dirigido a universitarios.

El futuro de la central nuclear de Almaraz /

Contexto

La elección de Cáceres como sede, provincia donde se sitúa la central nuclear de Almaraz, coincide con un momento clave para el futuro del parque nuclear español, en un contexto en el que los profesionales nucleares consideran imprescindible revisar el calendario de cierre nuclear previsto a partir de 2027. En este escenario, el encuentro se convierte en un espacio de reflexión técnica y social sobre el esencial papel de la energía nuclear en el modelo energético actual.

Consolidación

Esta reunión anual se ha consolidado como un espacio de referencia para la comunidad científica interesada en el debate energético.

Suscríbete para seguir leyendo