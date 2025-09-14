Procesión, mesa de ofrendas y romería: concluyen las Fiestas del Humilladero en Cáceres

Un intenso fin de semana de celebración concluye en la Iglesia del Espíritu Santo de Cáceres. Las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Humilladero se han desarrollado en la parroquia durante las jornadas del sábado y el domingo, con actividades para todos los públicos. A estas horas, tras la procesión y la mesa de ofrendas, la cita se despide con una romería y las actuaciones de 4 al Compás y DJ Jorge.

Arroz solidario y flamenco

Fue ayer a las 14.30 horas cuando arrancó la programación, con un arroz solidario, amenizado con la actuación flamenca de Pedro Peralta. Lo acompañaron Perico de Paula a la guitarra y Mario Holgado en percusión. Más tarde, a las 20.00 horas, los más pequeños disfrutaron de una fiesta infantil con mascotas y música, a la que relevó el festival folclórico, protagonizado por el Coro Rociero de Cáceres y AC Folk Aldea Moret.

"El ambiente fue muy bueno, con público de todas las edades", cuenta Cristina Merchán, miembro de la Junta de Gobierno de la cofradía. "Estuvimos hasta las 02.00 horas", añade. Ella se encarga de la barra instalada en la explanada ubicada frente a la iglesia, donde se sirven comidas y bebidas a precios populares. Esta es una de las funciones que corresponden a los mandatarios aunque, según Merchán, no falta la colaboración de los hermanos de la cofradía, que superan los 600 en el caso del Cristo del Humilladero.

Misa a las 11.00 horas

Miembros que han acudido, en la segunda jornada de celebración, a la misa de las 11.00 horas, amenizada por el coro de la cofradía. También, a la procesión del Cristo del Humilladero, que ha rodeado la parroquia durante una hora a partir de las 12.00 horas. En este caso, ha sido la banda de la cofradía la encargada de poner el hilo musical. Una banda de la que forma parte, desde hace poco, la hija de Ana Belén, que además toca en el grupo infantil.

Principales eventos del año

"Ella sale siempre. Por ejemplo, en Navidad, hacen actuaciones especiales para la época", cuenta la madre. Es precisamente en ese momento del año cuando la cofradía organiza el llamado 'Cartero Infantil', una actividad en la que los más pequeños dejan sus cartas dirigidas a los Reyes Magos, y que en las últimas ediciones está dejando entre 400 y 500 escritos.

Aunque es la Semana Santa la fiesta principal de la cofradía; cuando el Cristo del Humilladero sale en procesión. Poco después se organiza la Cruz de Mayo, a la que siguen la fiesta de Pentecostés en junio y, posteriormente, la que concluye este domingo.

Mesa de ofrendas y rifa

Después de la procesión, a la 13.00 horas, el exterior de la Iglesia del Espíritu Santo ha contemplado la mesa de ofrendas, de cuya gestión se encarga Pedro Paredes, que aprovecha para agradecer la colaboración de los negocios locales, como la churrería o la peluquería. Pero, también, de los propios cofrades. "Una señora ha traído tres botellas de champán y mi nieta ha hecho bizcocho", explica. Algunos de esos productos se rifan después, con precios "de uno o dos euros, depende del lote", cuenta Paredes.

Tras ello, es la Romería de las 14.30 horas, con las actuaciones mencionadas al inicio del texto, la que cierra el fin de semana de celebración en la Cofradía del Cristo del Humilladero, que ya pone el foco en la siguiente cita de la congregación.