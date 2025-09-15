Fuegos
Los bomberos sofocan un incendio en Cáceres el Viejo
El Sepei interviene para extinguir las llamas, que se originaron en una parcela a primera hora de la tarde
No está siendo un verano fácil en lo que a incendios se refiere. Temporada ‘negra’ en Extremadura en cuanto a los fuegos con cifras que superan con creces a las de otros periodos estivales. Así, con una normalidad prácticamente recuperada y ya de regreso a las ocupaciones de septiembre, en las últimas semanas, la provincia sí ha registrado algunos incidentes relacionados con el fuego, pero de menor envergadura. Este lunes, sin ir más lejos, sumó dos nuevos episodios.
El primero ocurrió a primera hora de la mañana en la carretera que conecta Monroy con Talaván, a tan solo unos kilómetros de la capital cacereña. Un fuego originado en la cuneta obligó a decretar el nivel 1 de peligrosidad durante al menos una hora y a desplegar un dispositivo de varios medios aéreos y terrestres del Infoex. Las llamas fueron estabilizadas a media mañana y hubo que lamentar daños en las parcelas de olivos de vecinos de la localidad. Incluso el humo pudo llegarse a vislumbrar desde Cáceres.
El segundo incidente tuvo lugar a primera hora de la tarde. Un fuego declarado en una parcela del parque rústico de Cáceres el Viejo obligó a desplegarse a varias dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Cáceres (Sepei). El fuego quedó extinguido pasada la media hora. En este momento, se investigan las causas del origen.
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
- Los antiguos alumnos del María Auxiliadora de Cáceres regresan a sus pupitres 40 años después
- Misa en homenaje a José María Saponi, exalcalde de Cáceres