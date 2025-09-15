Los bomberos sofocan un incendio en Cáceres el Viejo

No está siendo un verano fácil en lo que a incendios se refiere. Temporada ‘negra’ en Extremadura en cuanto a los fuegos con cifras que superan con creces a las de otros periodos estivales. Así, con una normalidad prácticamente recuperada y ya de regreso a las ocupaciones de septiembre, en las últimas semanas, la provincia sí ha registrado algunos incidentes relacionados con el fuego, pero de menor envergadura. Este lunes, sin ir más lejos, sumó dos nuevos episodios.

El primero ocurrió a primera hora de la mañana en la carretera que conecta Monroy con Talaván, a tan solo unos kilómetros de la capital cacereña. Un fuego originado en la cuneta obligó a decretar el nivel 1 de peligrosidad durante al menos una hora y a desplegar un dispositivo de varios medios aéreos y terrestres del Infoex. Las llamas fueron estabilizadas a media mañana y hubo que lamentar daños en las parcelas de olivos de vecinos de la localidad. Incluso el humo pudo llegarse a vislumbrar desde Cáceres.

Antonio J. Sánchez

El segundo incidente tuvo lugar a primera hora de la tarde. Un fuego declarado en una parcela del parque rústico de Cáceres el Viejo obligó a desplegarse a varias dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Cáceres (Sepei). El fuego quedó extinguido pasada la media hora. En este momento, se investigan las causas del origen.