Cáceres gastó más de 30.000 pesetas en melones y sandías

En agosto de 1947 surgió una noticia bastante curiosa: la población cacereña gasta más de 30.000 pesetas diarias en sandías y melones. Meses después, en noviembre, se realiza un informe por parte del ayuntamiento sobre aforos en la zona del Calerizo y se nombra una Comisión de Aguas, que integrarán las fuerzas vivas de la capital.

Declive

Hace tres décadas, en nuestra región se cultivaban más de 7.000 hectáreas dedicadas al melón y la sandía. Hoy, esa cifra ha caído drásticamente y apenas supera las 800. La escasa mecanización del sector ha contribuido a que estos cultivos pierdan atractivo para los agricultores. En 2024, Extremadura sembró 542 hectáreas de melonar, con una producción cercana a las 13.800 toneladas, lo que representa solo el 2 % del total nacional. La situación de la sandía es aún más crítica, ya que a pesar de ser la quinta comunidad productora, solo se cultivaron 266 hectáreas y se recogieron unas 10.500 toneladas, equivalentes al 0,88 % del conjunto del país. Las previsiones para este año son incluso más pesimistas. Tanto el melón como la sandía llevan años en declive, hasta el punto de convertirse en cultivos casi testimoniales en Extremadura.