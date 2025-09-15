Detenido un presunto agresor sexual reincidente en la provincia de Cáceres

Un varón de 69 años fue detenido el pasado 10 de septiembre por un presunto delito de agresión sexual en una localidad cacereña, cuyo nombre no ha trascendido. Los hechos habrían ocurrido durante el pasado 2 de agosto, cuando la presunta víctima regresaba a su domicilio desde la plaza del municipio.

Según informa la Guardia Civil, un hombre habría accedido de forma repentina al interior de la vivienda de la mujer cuando esta abría la puerta. "Comenzó a mostrarle sus partes íntimas, agarrándola con fuerza para evitar su huida a la vez que le realizaba tocamientos no consentidos y le profería palabras soeces, motivo por el cual ella se quedó paralizada en un primer momento", explican desde la Comandancia de Cáceres.

Los vecinos acudieron al escuchar los gritos

No obstante, instantes después, la presunta víctima comenzó a pedir ayuda y a golpear al agresor con objetos que tenía a su alcance, logrando zafarse de él. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, acudieron en su ayuda, por lo que el presunto agresor huyó del lugar sin poder ser identificado. La Guardia Civil afirma que el varón regresó posteriormente para tratar de culminar su acción, pero al percatarse de la presencia de los agentes, que habían acudido tras el aviso de un vecino, huyó de nuevo.

Los agentes verificaron el estado de salud de la mujer, quien a pesar de su nerviosismo, parecía encontrarse ilesa, por lo que iniciaron un dispositivo de búsqueda por las calles de la localidad y zonas aledañas con la finalidad de dar con el paradero del individuo. Un dispositivo que resultó infructuoso en un primer momento, debido a la escasez de datos aportados. No obstante, sí pudieron obtener pruebas que situaban al varón, en días diferentes, deambulando por las inmediaciones de la vivienda de la presunta víctima, principalmente en horario nocturno.

Identificaron el vehículo

Además, lograron identificar el vehículo que empleaba para desplazarse hasta la localidad donde reside la mujer, lo cual, tras realizar diversas comprobaciones, les permitió dar con la identidad y el paradero de su propietario y presunto autor de los hechos.

Antecedentes por hechos similares

Se trata de un hombre al que le constan antecedentes penales por hechos similares y quien fue detenido, en otra ocasión, por la presunta agresión sexual al hijo de su expareja sentimental, un menor con discapacidad.

La investigación ha culminado con la detención de este individuo, el pasado día 10 de septiembre, como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Finalizada la correspondiente instrucción de diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.