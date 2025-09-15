Detenido por drogas en Salamanca un hombre de Cáceres buscado por la Justicia: una persecución de película

Las fiestas de Salamanca han tenido protagonismo de Cáceres. La Policía Nacional ha detenido en uno de sus controles a un hombre que contaba con una orden de detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial cacereña por un delito de tráfico de drogas, según informa la Agencia Efe.

Actuación policial

La actuación policial comenzó sobre las 01:20 horas de la madrugada del pasado 10 de septiembre, dentro del refuerzo contra drogas y armas blancas por las fiestas de la ciudad, cuando se decidió inspeccionar un bar de un barrio.

Agentes

Cuando los agentes entraron, uno de los clientes se fue a la carrera por la puerta trasera, intentando darse a la fuga, lo que dio pie a una persecución que se mantuvo por varias calles de la zona.

Un coche de la Policía Nacional. / El Periódico Extremadura

Droga para autoconsumo

El hombre dijo que se había asustado porque llevaba droga para autoconsumo, y le encontraron un envoltorio con hachís, pero a la hora de identificarse dijo que no tenía documentación y lo detuvieron por un delito de desobediencia grave.

Comisaría

En comisaría comprobaron que el nombre y apellidos que les había dado eran falsos y que constaba una requisitoria por parte de la Audiencia Provincial de Cáceres que ordenaba su detención en ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

