Sucesos
Detenido por drogas en Salamanca un hombre de Cáceres buscado por la Justicia: una persecución de película
La Policía Nacional inspección un bar de un barrio y, al verles, un cliente se fue a la carrera. Llevaba droga para autoconsumo y dio un nombre falso
Las fiestas de Salamanca han tenido protagonismo de Cáceres. La Policía Nacional ha detenido en uno de sus controles a un hombre que contaba con una orden de detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial cacereña por un delito de tráfico de drogas, según informa la Agencia Efe.
Actuación policial
La actuación policial comenzó sobre las 01:20 horas de la madrugada del pasado 10 de septiembre, dentro del refuerzo contra drogas y armas blancas por las fiestas de la ciudad, cuando se decidió inspeccionar un bar de un barrio.
Agentes
Cuando los agentes entraron, uno de los clientes se fue a la carrera por la puerta trasera, intentando darse a la fuga, lo que dio pie a una persecución que se mantuvo por varias calles de la zona.
Droga para autoconsumo
El hombre dijo que se había asustado porque llevaba droga para autoconsumo, y le encontraron un envoltorio con hachís, pero a la hora de identificarse dijo que no tenía documentación y lo detuvieron por un delito de desobediencia grave.
Comisaría
En comisaría comprobaron que el nombre y apellidos que les había dado eran falsos y que constaba una requisitoria por parte de la Audiencia Provincial de Cáceres que ordenaba su detención en ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.
