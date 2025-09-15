La Diputación de Cáceres fortalece la atención médica de unos 4.000 ecuatorianos

La Diputación de Cáceres fortalece la atención médica de varias comunidades de Ecuador a través del proyecto de cooperación internacional de ayuda a habitantes en territorios que se encuentran en vulnerabilidad y desigualdad. Es el caso del proyecto 'Salud y bienestar para los habitantes del Cantón Penipe y Cantón Guano', que desarrolla la asociación Cebycam. Gracias a estse plan, se refuerza la promoción y prevención en servicios de salud a unos 4.000 habitantes de pequeñas comunidades campesinas.

Centro de salud

Por un lado, se ha fortalecido la atención en el centro de salud de la zona, además de constituir lo que vienen a llamar "brigadas médicas comunitarias" para poder presta atención en los hogares a aquellas persona que no pueden trasladarse. Atención tanto en medicina general como en psicología clínica, nutrición, enfermería, fisioterapia, odontología, laboratorio clínico o rehabilitación.

40.000 euros

Con el apoyo financiero de la diputación, que ha aportado 40.000 euros, se ha podido financiar también la dotación de medicamentos para distintas patologías, entre ellas, las que más se dan en esta comunidad son las afecciones del aparato respiratorio y las afecciones en el aparato digestivo, como la parasitosis intestinal, fundamentalmente en niños, como indican desde la asociación, "siendo esta una de las causas principales de la desnutrición infantil".

Prevención

La prevención en la salud es otra de las columnas principales de este programa, trabajando, con especial atención con familias que cuenta con integrantes menores de 10 años, realizando exámenes para medir niveles de anemia y parasitosis, “con el fin de fortalecer las posibilidades de un desarrollo saludable que reduzca la mortalidad por causas evitables”. A esto se suman actividades para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

A Quito

"Desde Cáceres hasta Quito serán unos 10.000 kilómetros de distancia, de ahí hasta Penipe, 250 kilómetros adicionales, y a nuestro alrededor un enjambre de pequeñas comunidades campesinas, y aunque parezcan muchos kilómetros de distancia, hoy, en realidad, no existen tales distancias, porque aquí hay un pedacito de Cáceres, de la diputación y de sus colaboradores, siempre atentos a estas comunidades dispersas", concluyen desde Cebycam, agradeciendo la labor de la institución provincial.

Suscríbete para seguir leyendo