León XIV hace camino al andar

El papa León XIV / El Periódico

Me comprometí en su día a manteneros informados del devenir del pontificado de papa León. Sustituir al vendaval de Francisco no era tarea fácil, y estamos expectantes ante las decisiones del primer papa norteamericano.

Roma, un ir y venir de peregrinos

Durante el verano y todo lo que queda del año el jubileo de la esperanza, ha hecho que Roma sea un ir y venir de peregrinos, hace poco leí los millones de ellos que iban. Ahora no lo recuerdo, pero una barbaridad. Y todo ello ha hecho que el Papa esté superocupado, porque su presencia era fundamental.

Las distintas tendencias que tienen las orejas tiesas, para analizar hasta el último detalle de sus palabras o de sus gestos, no dan abasto, porque el papa está hablando y recibiendo a todos sin malos gestos hacia nadie, por tanto, cada cual interpreta lo que hace arrimando el ascua a su sardina. Parece que el lema de su pontificado es el que va marcando su camino («En Él solo, uno»).

Recepción de la Conferencia Episcopal Alemana

Hace unos días recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Sin duda, y a mucha distancia de las demás, la Conferencia que se ha tomado más en serio lo de la Iglesia Sinodal, Georg Batzing (Obispo de Limburg), que así se llama, salió impresionado del trato de León y la confianza demostrada por este hacia la Iglesia que él representaba. Georg declaró que aunque es difícil, espera ver la posibilidad del diaconado femenino en la Iglesia católica.

Unos días antes, había recibido a otro obispo alemán, Stefan Oster (obispo de Passau, Baja Baviera), uno de los obispos de los que consideran una deriva de la Iglesia alemana, lo sucedido a raíz del proceso sinodal. Al salir, confesó que había tenido una conversación fraternal y alentadora, estando muy agradecido a este papa que sabe escuchar.

Los lefrebvianos y el colectivo LGTBIQ+

Han pasado por la plaza de San Pedro los famosos lefrebvianos, que han considerado su entrada en el vaticano como la vuelta a casa; y también lo han hecho los colectivos LGTBIQ+, que lo hicieron junto al obispo que los acompañaba.

Por lo que se ve, todos salen o están contentos, y eso está bien. Pero ¿que pasará cuando llegue la hora de gobernar y tomar decisiones? Los que somos creyentes, reconociendo siempre la dificultad de la empresa, echamos mano de nuestra fe en el espíritu que acompaña al Papa Prevost y lo iluminará siempre, a los que no lo sois, os pido, comprensión, y empatía con lo que la Iglesia Católica significa, aunque seáis muy duros con los que no damos ejemplo. ¡Buen curso!