Localizan a un hombre sin vida en el interior de un vehículo en Cañamero

Un varón de avanzada edad fue localizado sin vida el pasado viernes, 12 de septiembre, en el término municipal de Cañamero (Cáceres). El hallazgo se produjo en el interior de un vehículo que se había precipitado por un barranco tras, supuestamente, haberse salido de la vía. Tras el rescate del cadáver, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia y determinar así las causas exactas del fallecimiento

Podría coincidir con el varón desaparecido

Según informa la Guardia Civil, la persona encontrada podría coincidir con el hombre de 91 años desaparecido en la misma localidad cacereña, que fue visto por última vez el día 5 de septiembre. El ayuntamiento del municipio había difundido una imagen suya y de su vehículo en redes sociales para tratar de localizarlo. Además, "su búsqueda estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Civil desde que tuvo conocimiento de su desaparición, el pasado 10 de septiembre", afirman desde el cuerpo de seguridad.

Seguridad Ciudadana, un helicóptero y el Equipo Pegaso

En los diferentes dispositivos de búsqueda establecidos para dar con su paradero, han participado agentes de Seguridad Ciudadana, así como un helicóptero y el Equipo Pegaso.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.