Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: "Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos"

La nueva ley antitabaco que el Gobierno central acaba de poner en marcha, aún en fase de anteproyecto, ha abierto un intenso debate entre la ciudadanía. La futura norma plantea la ampliación de los espacios libres de humo, incluyendo a terrazas de bares y restaurantes, instalaciones deportivas, entornos de centros educativos y sanitarios, marquesinas de autobús, piscinas comunitarias e incluso conciertos y espectáculos públicos. También equipara los cigarrillos electrónicos y vapeadores con el tabaco tradicional, y contempla multas importantes para quienes incumplan la normativa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el pasado martes 9 de septiembre las principales medidas que integrarán la nueva legislación contra el tabaquismo. Una ley que, aunque también busca reforzar la prevención de este hábito por el que mueren 140 personas al día en nuestro país, está dirigida principalmente «a la gran mayoría de la población que no fuma».

La intención es clara: reducir la exposición al humo y desincentivar el consumo, especialmente entre las nuevas generaciones. Las reacciones a esta controvertida prohibición no se han hecho esperar y evidencian una clara división de opiniones. Por un lado, los consumidores de tabaco sienten que su espacio es cada vez más reducido. «Nos están desplazando poco a poco», lamenta Sergio Torres, un joven cacereño que se pregunta hasta dónde llegarán las limitaciones en el futuro.

El punto de inflexión con la modificación de la Ley 28/2005, que entró en vigor a comienzos de 2011, al extender la prohibición de fumar a todos los espacios cerrados de uso público o colectivo, incluidos bares, restaurantes, discotecas y pubs. Desde entonces, encender un cigarrillo en cualquier espacio cerrado de uso público está vetado en España.

«Ahora tampoco podremos terrazas ni espacios exteriores», critica Sergio, que considera que no se trata de una medida destinada a reducir el consumo. «Siempre hay que tener respeto por los demás, más aún si se trata de niños o personas mayores, pero creo que podrían aplicarse medidas más razonables». A su juicio, esta restricción no tendrá impacto en el número de fumadores, sino que solo les obligará a desplazarse unos metros, hasta donde sí esté permitido. «No me parece del todo mal, pero tampoco creo que la solución sea impedirnos hacerlo al aire libre», comenta Lucía Moreno.

Los no fumadores, en cambio, celebran que se proteja su derecho a respirar aire sin humo. «Cuando se prohibió en bares y discotecas parecía que se acababa el mundo, pero creo que será cuestión de adaptarse», opina Juan Carlos Vázquez, que ve la medida como un paso más en esa dirección. Cristina del Corral coincide y se muestra tajante. «Me parece perfecto. No tenemos por qué estar tragando el humo de nadie, aunque veremos hasta qué punto se acaba cumpliendo».

Otros, por su parte, respaldan la norma pero piden moderación en su aplicación. «Me parece bien la nueva ley porque molesta mucho el humo del tabaco, aunque en algunos aspectos la veo excesiva», señala María Barriga, exfumadora desde hace más de 30 años. No faltan, sin embargo, quienes dudan de que la normativa llegue a aplicarse plenamente. «Primero habrá que ver si llegará a aprobarse, porque hay muchos cambios que se dan por hechos y al final no acaban saliendo adelante. Por mi parte lo vería bien», subraya Valentina, que asegura sentir los efectos del humo del tabaco.

Duras sanciones

El malestar entre los consumidores no viene solo por la limitación de espacios, sino por las elevadas sanciones previstas en el nuevo texto para quienes infrinjan la normativa. Estas no solo afectarán a los mayores de edad; en el caso de los menores, cuyo consumo estará totalmente prohibido, serán sus padres o tutores legales quienes deban responder en su nombre, con multas que oscilan entre 100 y 600 euros.

«No tiene sentido. Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos. Si realmente quisieran prohibir el consumo en los menores, tomarían otras medidas», critica Sergio Torres, que considera desproporcionada la responsabilidad impuesta a las familias. En la misma línea, José Manuel Canales califica la medida de «totalmente absurda»: «No es posible controlar lo que hacen los hijos de puertas para afuera. Supongo que lo harán para recaudar dinero, pero si empezamos con esa dinámica, seremos responsables de cualquier cosa que hagan», expone.

Los vapers, al mismo nivel

Entre las novedades más destacadas se encuentra la definición y regulación específica de distintos productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos o vapeadores, las bolsitas de nicotina para uso oral, los productos a base de hierbas para fumar o los dispositivos para consumir productos calentados. Todos ellos estarán sujetos a las mismas restricciones que el tabaco convencional, debido a su creciente popularidad en el mercado y a su influencia sobre los hábitos de los jóvenes.

Para muchos, esta medida resulta razonable. «Son igual de nocivos», apunta Lucía Moreno. Sergio Torres coincide y recuerda que no todo depende del tipo de producto, sino del respeto a quienes comparten el espacio: «No deja de ser un dispositivo similar, y tanto el humo como el olor que desprenden puede ser igual de molesto que los cigarrillos convencionales».

Estancos y bares, en alerta

Entre los perjudicados indirectos por esta medida se encuentran los comercios especializados en tabaco y el sector hostelero. «Es un poco ridícula. Espero que no llegue a aprobarse», señala Raúl Moreno, empleado en un estanco en la capital cacereña, quien advierte sobre las posibles consecuencias económicas. «Afectará gravemente a nuestro negocio, que representa uno de los principales ingresos del Estado. Si disminuye el consumo y cae significativamente la recaudación, de algún lado tendrá que salir ese dinero, y lo normal es que conlleve una subida de impuestos».

No es una cuestión menor: según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, Cáceres es, junto a Badajoz, la provincia con el porcentaje más alto de fumadores habituales (un 24%). Esto implica que uno de cada cuatro cacereños fuma a diario, una cifra que no ha variado en la última década.

El impacto también se dejará sentir en bares y cafeterías, que sufrirán las consecuencias de la prohibición en las terrazas. «Durante la pandemia se hizo de forma excepcional, pero ahora se trataría de un cambio definitivo», apunta Moreno. La nueva normativa podría hacer que los clientes reduzcan su tiempo en los locales o incluso opten por no consumir allí, lo que supondría una disminución de ingresos para los hosteleros.

Entrada en vigor

La nueva ley antitabaco no tiene fecha concreta de aplicación, ya que aún se encuentra en la fase inicial de su tramitación parlamentaria. Tras aprobarse el anteproyecto en el Consejo de Ministros, deberá ser debatida y ratificada por el Congreso de los Diputados y el Senado, un proceso que podría prolongarse varios meses. En caso de salir adelante, las nuevas restricciones podrían entrar en vigor a lo largo de 2026.

