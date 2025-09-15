Un párroco de Cáceres pide la paz en Palestina durante una romería: "No podemos mostrar indiferencia aunque no sea nuestra región"

La causa palestina hace mucho tiempo que está traspasando fronteras. Las recientes movilizaciones durante La Vuelta ciclista a España han puesto en el foco en nuestro país la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, con constantes ataques de Israel a la Franja de Gaza y un número de fallecidos que no para de crecer.

Protestas

En la ciudad de Cáceres también se han celebrado varias protestas por estos ataques, con mandatarios políticos como el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, posicionándose en contra de lo que está ocurriendo en la ciudad. La última, el pasado mes de junio, con la participación de casi un centenar de asociaciones culturales, religiosas y sociales.

Colocan la bandera de Palestina a los pies del Cristo del Humilladero. / CEDIDA

En Cáceres

Y la lucha en favor de Palestina, donde hay más de 60.000 fallecidos desde que empezaron los ataques hace ya casi dos años, ha llegado hasta la iglesia. Durante la romería que la Cofradía del Cristo del Humilladero ha celebrado este fin de semana en la parroquia del Espíritu Santo de Cáceres, el párroco Jonny Pereira colocó una bandera de Palestina a los pies de la talla. Un acto que ha sido aplaudido en las redes sociales.

"Martirizados"

Durante la homilía, celebraron una oración por los habitantes de la Franja: "Están siendo martirizados. Hay muchos niños y adultos que están muriendo. Este simple acto solo significa que, a nosotros, nos sigue doliendo", cuenta.

Testimonio

"Lo que no podemos hacer es mostrar indiferencia hacia algo que no ocurre en nuestra región. Tengo que agradecer a los españoles porque no paramos de pedir la paz. No nos rendimos", señala Pereira, que recuerda una de las últimas peticiones del Papa Francisco: "Él, antes de morir, pidió la paz en el mundo. Tanto en Ucrania, como en Palestina, como en todas las zonas del planeta que están en conflicto".

Un instante de la celebración religiosa. / E. P.

"No es ideología"

Además, el párroco solicitó que Palestina sea reconocida como Estado y separó la ideología de estos ataques: "No se puede mirar hacia otro lado. No es por pensar de una forma o de otra. Tenemos que demandar el final de los ataques", subraya.

En el suelo

Sobre el acto, precisa que "pusimos la bandera en el suelo porque Palestina no tiene un territorio definido. No fue algo político. Solo queremos pedir la paz", reitera el cura, que incide en que "fue mi idea, nadie más está relacionado con este asunto".

La bandera, ya colocada, antes de la homilía. / CEDIDA

Discrepacncias

Y de igual forma que este gesto ha sido aplaudido por parte de la ciudadanía, también ha creado ciertas discrepancias. La Cofradía del Humilladero ha salido al paso en sus redes sociales manifestando que "no posee posicionamiento político alguno". "Rezamos y deseamos fervientemente la llegada de la paz en todos los territorios donde existen conflictos bélicos y abrazamos fraternalmente a las personas que lo sufren", señalan en un post de Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo