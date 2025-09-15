El PSOE exige que se den subvenciones al sector cultural para que la Capitalidad de Cáceres sea un hecho

Un plan estratégico de cultura de cara a la Capitalidad Cultural Europea a la que opta Cáceres en el año 2031. Esa es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista de cara al pleno ordinario del próximo jueves. La idea es que ese plan se elabore de forma participativa con agentes culturales y la ciudadanía, para definir los objetivos a corto, medio y largo plazo.

Mesa de la Cultura

Asimismo, los socialistas instan a la creación de una 'Mesa de la Cultura' para "establecer un órgano permanente de diálogo y colaboración entre el ayuntamiento, los creadores locales, las asociaciones culturales y los ciudadanos", con el objetivo de crear de forma conjunta la programación cultural y las políticas de apoyo al sector.

Programación diversa

Otro de los puntos de la moción es el impulso de una programación cultural "diversa y continua", por lo que hay que aumentar y diversificar la oferta de actividades culturales a lo largo de todo el año, distribuyéndola de manera equitativa por la ciudad para revitalizar no solo el centro histórico, sino también los barrios.

Apoyo

El cuarto punto que propone el PSOE es reforzar el apoyo a la creación local estableciendo una línea de subvenciones y ayudas específicas para la producción artística, así como la creación de una "bolsa de espacios" que ponga a disposición de los artistas locales salas, teatros y otros recintos municipales para ensayos, exposiciones y residencias artísticas.

Programa de fomento

Por último, la moción pide que se lance un programa de fomento de la participación ciudadana para invitar a la ciudadanía a ser parte activa de la vida cultural, "no solo como espectadores, sino como promotores y protagonistas de eventos y proyectos comunitarios", recoge el texto.

Programación propia

"Desde el inicio de la legislatura hemos estado pidiendo que Cáceres tuviera una programación propia cultural de calidad, que fuera inclusiva, que estuviera abierta a todos los públicos, que fuera innovadora, que sea continua, que, además, mantenga los elementos necesarios de coordinación con el resto de instituciones y agentes para que la agenda permita que no se contraprogramen unos actos con otros. Y, sobre todo, importantísimo, que sea capaz de implicar a los actores sociales y artísticos de la ciudad", ha incidido.

Ausencia de coordinación

En esta línea, Fernández ha criticado la "ausencia de coordinación política entre áreas culturales y otras concejalías, una excesiva dependencia de otras instituciones y entidades para organizar eventos por ausencia de agenda cultural propia y una falta de implicación y de apoyo al sector cultural local", por lo que ha pedido que el equipo de Gobierno mejore estas cuestiones.

Consorcio Cáceres 2031

Respecto al funcionamiento del Consorcio Cáceres 2031, ha criticado que "en las pocas convocatorias que ha habido del Consejo Rector", solo se han aprobado propuestas de gastos de actuaciones ya consumadas pero "el consorcio no está funcionando como un órgano propositivo ni deliberativo".

Inquietud

"Cuando hemos trasladado esta inquietud en el Consejo Rector, que entendíamos, insisto, que era el foro donde habría que tratarlo, la respuesta tanto de la gerente del consorcio como del presidente del consorcio, que es el alcalde de la ciudad, es que Cáceres está haciendo bien las cosas", ha explicado Fernández, que ha recordado que hay que presentar un proyecto el 28 de diciembre en el que otras ciudades candidatas ya tienen más adelantado.

Otros ejemplos

Por ejemplo, el proyecto de Jerez de la Frontera destaca por la colaboración institucional y la participación en red con agentes culturales y con las agentes institucionales. Granada presenta una agenda participativa, co-creada con ciudadanía, universidades y agentes culturales. Ha activado laboratorios de innovación ciudadana y grupos de trabajo centrados en ámbitos como la sostenibilidad, la inclusión, patrimonio y turismo cultural.

Mientras, Oviedo está desarrollando un modelo de candidatura basado en la participación territorial y sectorial y "organiza reuniones abiertas en barrios, mesas sectoriales y un amplio consejo promotor que incluye representantes culturales, académicos y sociales del entorno asturiano", ha indicado Fernández, que ha añadido que la candidatura de Burgos realiza convocatorias abiertas, 'open calls', para artistas, y ha reunido a más de 30 personalidades mediáticas y prioriza inclusión, sostenibilidad y economía social.

Pulso cultural

"Por tanto, con esta moción lo que pretendemos es que Cáceres recupere el pulso cultural, construya un proyecto participativo, innovador y sostenible y se dote de la estrategia y de la legitimidad necesaria para competir con fuerza en la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea de 2031", ha concluido.

