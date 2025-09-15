La portavoz del PSOE de Cáceres abre líneas de negociación para los presupuestos: "No queremos que se conviertan en papel mojado"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha abierto este lunes la línea de negociación de los presupuestos de 2026 con el Equipo de Gobierno, aunque ha criticado que algunos puntos del acuerdo presupuestario de este año (principalmente los relativos a materia de vivienda) no se hayan cumplido: "No queremos que se conviertan en papel mojado".

Esfuerzo

"No vamos a tirar el esfuerzo de igual forma que lo hicimos el año pasado, que estuvimos trabajando desde septiembre hasta febrero realizando un estudio de evaluación y diagnóstico de las necesidades de la ciudad, para que no se cumplan los asuntos prometidos", ha criticado Fernández, remarcando que aún no ha comenzado la negociación de los presupuestos, puesto que lo que se está redactando actualmente es un borrador, además de estudiar la estimación de ingresos: "Solamente han dado un titular para hacer ver que son el gobierno del diálogo y del talante".

Reuniones

La portavoz ha denunciado también que la intención de mantener reuniones entre los grupos políticos para conocer la situación de los barrios abordada en el primer año de mandato no se está cumpliendo.

Balance

Además, Fernández ha hecho balance del acuerdo presupuestario que se creó para este mandato y ha recordado que "está incumplido en muchos puntos". Los puntos que no se han llevado a cabo están principalmente vinculados a vivienda: "Este Ejecutivo no ha puesto en marcha ni una sola política. Todo ha venido desde el Gobierno de España", ha indicado. Denuncia que no se haya adquirido aún el edificio de Trinitarias, que se iba a destinar a alquiler asequible. En cuanto al Plan Municipal de Vivienda y Suelo, asegura que todavía no se ha llevado a pleno: "El alcalde dijo que sería lo primero que haría cuando se aprobasen los presupuestos". Y también ha recordado que "la ordenanza de pisos turísticos sigue guardada en un cajón desde hace dos años".

Gratuidad

Por otro lado, ha señalado que la gratuidad del transporte urbano en Cáceres "existe gracias al PSOE" para menores de 16 años y mayores de 65, puesto que el ayuntamiento incumplió los plazos para solicitar la ayuda. También en materia de comercio, ha criticado que no se haya creado ninguna campaña para dinamizarlo. Y sobre los barrios, ha dicho que no se ha creado el proceso participativo para determinar el destino del solar del Bloque C, que el centro cívico de Cáceres El Viejo ha quedado desierto y que aún no se ha cedido un local para la asociación de El Junquillo.