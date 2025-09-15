El PP de Cáceres defiende en Nalvalmoral de la Mata la continuidad de la central nuclear

El Partido Popular (PP) de Cáceres ha reivindicado este lunes en Nalvalmoral de la Mata la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Así lo ha concluido el comité que la dirección provincial ha celebrado en la localidad cacereña y en el que ha mostrado su apoyo para que la instalación no cierre.

Según ha hecho público el partido en una nota de prensa, el encuentro ha tenido la finalidad de "sentar las bases de la línea de actuación del partido en este curso político que acaba de comenzar". "El PP es el único partido que ha defendido la continuidad de la Central Nuclear sin excusas, siempre con hechos. Prueba de ello son la Proposición No de Ley y la posterior Proposición de Ley aprobadas en el Congreso de los Diputados e impulsadas por el Grupo Popular. “Estamos aquí para apoyar a nuestros compañeros y para mantener el mensaje de que la Central Nuclear de Almaraz, la principal empresa de la región, no se cierre”, ha asegurado el presidente del Partido Popular de la provincia de Cáceres, Laureano León.

"Nunca estaremos a favor de poner en riesgo la economía de toda una comarca"

En ese sentido, pone de manifiesto que el PP "nunca va estar a favor de poner en riesgo la economía de toda una comarca y el desarrollo social de la región, como tampoco podrá permitir poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico español. El presidente del PP de la provincia de Cáceres ha destacado también la gran labor de muchos de nuestros alcaldes y portavoces en todas las comarcas, dando continuidad al gran trabajo que se hace desde el Gobierno de María Guardiola en toda Extremadura".