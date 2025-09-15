Septenario a Nuestra Señora de la Caridad por los enfermos en Cáceres

La actividad de las cofradías cacereñas no se reduce solo exclusivamente a la Semana Santa. A lo largo del año, las hermandades organizan su agenda de actividades y cultos en honor a sus imágenes y a sus tradiciones. Este mes de septiembre, la cofradía del Amor (1989) con sede canónica en la capilla de Santa Gertrudis del colegio San José dedica un septenario -siete días- a Nuestra Señora de la Caridad con motivo de su visita al templo de San José desde el 13 al 19 de septiembre.

Según precisa la hermandad en un comunicado, «todos los actos y cultos de la semana estarán ofrecidos por los enfermos, en concreto, pacientes oncológicos, como muestra de fe y acompañamiento».

Misa y procesión, el sábado

En la nota, la cofradía recuerda que la imagen mariana porta en su interior pañuelos que son entregados a aquellas personas que padecen alguna dolencia como símbolo de esperanza» e insta a que, pasado un tiempo, «devuelvan otro pañuelo para que la cadena siga viva». Los cultos concluirán el 20 de septiembre con una misa (19.00) y una procesión de regreso (20.00).