Semana Santa
Septenario a Nuestra Señora de la Caridad por los enfermos en Cáceres
La cofradía del Amor organiza cultos en honor a la imagen mariana hasta el próximo viernes
La actividad de las cofradías cacereñas no se reduce solo exclusivamente a la Semana Santa. A lo largo del año, las hermandades organizan su agenda de actividades y cultos en honor a sus imágenes y a sus tradiciones. Este mes de septiembre, la cofradía del Amor (1989) con sede canónica en la capilla de Santa Gertrudis del colegio San José dedica un septenario -siete días- a Nuestra Señora de la Caridad con motivo de su visita al templo de San José desde el 13 al 19 de septiembre.
Según precisa la hermandad en un comunicado, «todos los actos y cultos de la semana estarán ofrecidos por los enfermos, en concreto, pacientes oncológicos, como muestra de fe y acompañamiento».
Misa y procesión, el sábado
En la nota, la cofradía recuerda que la imagen mariana porta en su interior pañuelos que son entregados a aquellas personas que padecen alguna dolencia como símbolo de esperanza» e insta a que, pasado un tiempo, «devuelvan otro pañuelo para que la cadena siga viva». Los cultos concluirán el 20 de septiembre con una misa (19.00) y una procesión de regreso (20.00).
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
- Los antiguos alumnos del María Auxiliadora de Cáceres regresan a sus pupitres 40 años después
- Misa en homenaje a José María Saponi, exalcalde de Cáceres