El soul estadounidense abre el Blues Cáceres

La XIV edición del Festival Blues Cáceres regresará a principios del otoño al casco histórico cacereño (del 2 al 5 de octubre), en dos escenarios (la plaza de Santa María y el Corral de las Cigüeñas) y ya ha avanzado la primera confirmación del cartel: el cantante, compositor y tecladista originario de Memphis (Estados Unidos) Charlie Wood, conocido por su estilo que fusiona jazz, blues, R&B y música popular.

Si el año pasado la banda de Nebraska (EEUU) Josh Hoyer & Soul Colossal (focalizada en el sonido de sellos como Stax y Motown) abrió los conciertos de Blues Cáceres, en esta ocasión lo hará el virtuosismo de Wood, el 2 de octubre en el Corral de las Cigüeñas.

Cuna del soul

En 2024, el sonido estadounidenses (que es la cuna del soul) también contó con la participación de Big Daddy Wilson, un cantante y compositor norteamericano de blues eléctrico y soul. Esta edición también incluye una pléyade de conciertos gratuitos con grandes figuras nacionales e internacionales.

El cartel incluye, de momento, al texano apasionado del roots rock Jack Burton, Wax & Boogie junto al saxofonista británico Drew Davies, la raíz USA de Greg Izor, Los Eslim Reloaded (con Troy Nahumko), la manchega con raíces yankis Anna Duke, Chino Swingslide Tro + Total Blues y Doghouse Sam & His Magnatones.

Forjado en la ferviente escena musical de Austin (Texas), Jack Burton se ha convertido en un «poderoso y querido cantante y compositor de roots rock americano», expresan desde la organización: la denominada Asociación Amigos del Blues Cáceres.

En los últimos años Wax & Boogie «se ha convertido en uno de los mejores y más valorados formatos del panorama del blues, del Rhythm & Blues y del boogie woogie». Además cuentan con la «presencia estelar» de uno de los referentes del Rhythm & Blues Saxophone «a nivel mundial» como es el británico Drew Davies, que también estará en el festival cacereño.

Concierto de blues en el Corral de las Cigüeñas. / Jorge Valiente

De Luisiana a La Mancha

El trío de Los Eslim Reloaded tiene un lado occidental del Atlántico representado por Troy Nahumko a la guitarra y voz; el lado oriental recae en las manos de Moi Martín, bajista y voz, y Lalo González en la batería.

Por su parte, Greg Izor se inició en el blues en Nueva Orleans (Luisiana), tocando a lo largo de la costa del Golfo y en clubes famosos como Tipitina’s y The Maple Leaf.

Chino «es uno de los músicos destacados en la escena de Barcelona». Un artista polifacético que «no pasa desapercibido en ningún escenario». Músico solista, band leader, compositor, arreglador y showman.

Y Anna Duke es una cantante de raíces norteamericanas. Originaria de La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, ha forjado su carrera como una gran viajera y exploradora musical. Con dos estancias en Estados Unidos y un largo viaje por México, su experiencia vital y artística ha dado como fruto dos EPs: Broken Chains (Producido por Al Dual) y Black Honey (Producido por Ely Agramunt), ambos publicados en vinilo.