43 años de la muerte de Grace Kelly: así fue el paso por Cáceres de la princesa de Mónaco

«La soleada mañana del 13 de septiembre de 1982, Grace y su hija Estefanía abandonaban su casa de campo en Roc Agel tras pasar un fin de semana en familia. A la princesa no le gustaba conducir, pero en esta ocasión prescindió de los servicios de su chófer y partieron en dirección al palacio de los Grimaldi. Quería hablar con la joven a solas, intentar que entrara en razón y convencerla para que continuara sus estudios en París. Sentada al volante de su Rover, la princesa dejó atrás el bonito pueblo medieval de La Turbie y recorrió lentamente la tortuosa carretera que serpenteaba entre el mar y las montañas. En la película Atrapa a un ladrón hacía esa misma ruta en un Sunbeam azul zafiro descapotable y a su lado Cary Grant palidecía por su exceso de velocidad cuando bordeaba el precipicio. Faltaban dos kilómetros para llegar a Mónaco y al coger una curva cerrada en lugar de frenar aceleró de pronto y se precipitó al vacío. El auto voló por los aires, cayó a unos cincuenta metros más abajo y dio varias vueltas de campana. Ni la princesa ni su hija llevaban puesto el cinturón de seguridad. Estefanía, levemente herida, se arrastró fuera del vehículo en el momento en que llegaban unos vecinos de la zona . "¡Ayuden a mi madre! -gritó desesperada-. Mi madre está dentro . ¡Sáquenla!". El estado de Grace era muy grave. Sufría un traumatismo craneal y se encontraba inconsciente. Ambas fueron trasladadas al hospital, donde la actriz fue operada de urgencia, pero su estado empeoró y entró en coma. Según los médicos, había sufrido un derrame cerebral mientras conducía, lo que le hizo salirse de la carretera y perder el control del volante.

Su Alteza Serenísima la princesa Gracia de Mónaco falleció en la noche del 14 de septiembre rodeada de sus seres queridos. Tenía cincuenta y dos años y la noticia de su muerte conmocionó al mundo y destrozó a su familia. Está enterrada en el panteón de la familia Grimaldi, junto al altar mayor en la catedral de Mónaco donde celebró su boda de cuento de hadas. Casi cuatro décadas después, los turistas y curiosos siguen desfilando cada año ante su lápida; algunos rezan, encienden velas y depositan ramos de flores. La mujer que yace allí enterrada tuvo que renegar de Grace Kelly para convertirse en una sumisa y melancólica princesa extranjera en un decadente decorado de opereta. Fue el papel más ingrato y difícil de toda su carrera».

Lo escribe Cristina Morató en su libro 'Diosas de Hollywood', una obra que adquiere actualidad. Septiembre de 1982 es una fecha grabada a fuego para los Grimaldi. El día 13 de ese mes, Grace Kelly tuvo un derrame cerebral mientras conducía su Rover 3500 por las carreteras de la Costa Azul, perdió el control del vehículo y sufrió un accidente que le costó la vida.

Estado en que quedó el vehículo que conducía la princesa. / EL PERIÓDICO

La relación de la Casa de Mónaco siempre ha estado íntimamente ligada a Cáceres. Fue a finales del mes de marzo de 1975, el día 31, cuando los príncipes de Mónaco, Rainiero y Grace Kelly, visitaron Extremadura acompañados de dos de sus tres hijos: Alberto, que entonces tenía 17 años y hoy es príncipe de los monegascos, y Estefanía, con 10. Carolina, ya con mayoría de edad, se quedó en el Principado.

Los príncipes pasaron primero por las Fiestas del Chíviri en Trujillo, desfilaron por Guadalupe y finalmente aterrizaron en Cáceres, donde fueron recibidos por el alcalde, Alfonso Díaz de Bustamante, el presidente de la Diputación de Cáceres, Felipe Camisón, y el gobernador civil, Gutiérrez Durán. Firmaron en el Libro de Oro de la Ciudad, tocaron el pendón original de San Jorge, recorrieron la parte antigua y luego el aljibe y el Museo de Cáceres, donde se captaron unas instantáneas que han pasado a la historia del papel couché de nuestra ciudad.

La visita tuvo lugar justo ocho años antes de que la princesa Grace, oscarizada musa de Hitchcock, muriera con tan solo 52 años en un malogrado accidente de tráfico cuando perdió el control del coche que conducía y en el que viajaba su hija pequeña. Fue una desgracia que conmocionó al mundo.

Cáceres no olvida aquel viaje que la puso en el mapa y en cuya agenda participó muy activamente el entonces alcalde, Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, que nació en 1911 en Corrales de Buelna ( Santander) y qye llegó a la ciudad como aristócrata, así que Alfonso nunca fue Alfonso, Alfonso fue siempre Don Alfonso.

Don Alfonso vivía en la calle Ancha, en una casa preciosa que hay frente al Parador de Turismo. En aquella época, como el gobierno era el que elegía a los alcaldes, a él lo nombraron alcalde en 1963, un cargo que ocupó hasta 1977.

En Cáceres se metieron mucho con él, decían que tenía mucha influencia con los peces gordos -era cuñado del ministro de Justicia de Franco, Francisco de Oriol y Urquijo- y le reprochaban sus comilonas. Craso error el de los críticos porque, en honor a la verdad, Don Alfonso fue uno de los alcaldes que más hizo por esta ciudad: el pantano del Guadiloba, el desvío ferroviario hasta Cáceres, el semidistrito de la universidad, el inicio del Parque del Príncipe y las reformas de la ciudad monumental que años después impulsarían su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Don Alfonso era un hombre con mucho carácter al que le gustaba tenerlo todo muy atado, tan atado que cuentan que cuando los entonces Príncipes Juan Carlos y Sofía venían a Cáceres, dos días antes mandaba que le pusieran una cama en el ayuntamiento y se quedaba allí a dormir para que todo estuviera a punto. Carmina Caldera fue su secretaria, Juan Ramón Marchena su jefe de protocolo, y Francisco Pache, su conductor. Entonces el coche oficial era el Land Rover, aquel que también fue testigo de una visita de excepción: la de Rainiero y Gracia de Mónaco en Cáceres, la ciudad más bonita del mundo.

Posteriormente, los Grimaldi continuaron visitando Extremadura, de manera privada, dada su afición a la caza. Rainiero de Mónaco, Carolina, Ernesto de Hannover, los reyes de Dinamarca, el empresario Juan Abelló, el rey don Juan Carlos o miembros del ejército de Estados Unidos pasearon por la Finca Las Golondrinas, un paraíso cinegético de cuatro mil metros cuadrados de jardines divididos en dos espacios y un patio con un pozo del siglo XVI en el centro, que ahora se dedica a la organización de bodas y banquetes. Es propiedad de familia Trespalacios Montenegro.

Biografía

En cuanto a la biografía de Grace Kellly, nació en la ciudad estadounidense de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, el 12 de noviembre de 1929, Grace Patricia Kelly pasó de anunciar cigarrillos a estrella de Hollywood para luego convertirse en Princesa de Mónaco protagonizando una idílica historia de amor.

Hija de un empresario de la construcción, John Brendan Kelly, y de una educadora, Margaret Katherine Majer Kelly, era la tercera de cuatro hermanos de una familia acomodada y con cierto renombre en su ciudad natal.

Llegó a la interpretación a través de ballet, que fue su primera vocación y tras no poder continuar sus estudios de danza, optó por matricularse en la Academia de Arte Dramático de Nueva York, ciudad en la que comenzó su carrera. Mientras estudiaba, hizo trabajos como modelo y realizó anuncios de publicidad, convirtiéndose en la imagen de una marca de cigarrillos.

Su capacidad interpretativa, acompañada de una gran belleza y de una elegancia innata, la catapultaron al éxito, convertida en musa de Hollywood. Tras unas primeras incursiones en el teatro y en la televisión, llegó su primera gran oportunidad con la película “Solo ante el peligro”, de Fred Zinnemann, con Gary Cooper y Katy Jurado en el reparto.

Gracias a este film la descubrió John Ford que la contrató para “Mogambo”, protagonizada por Clark Gable y Ava Gardner. Su interpretación le valió el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria y su primera nominación al Oscar.

A partir de ahí todo serían éxitos, convirtiéndose en una estrella y participando en algunos de los míticos títulos del genio del suspense, Alfred Hitchcock como 'Crimen perfecto' o 'La ventana indiscreta'.

Su consagración absoluta llegó con el Globo de Oro y el Oscar a mejor actriz por su trabajo en 'The country girl', sin embargo la película que cambió su vida fue otro título de Hitchcock, 'Atrapa a un ladrón'.

El rodaje fue en la Costa Azul francesa y le dio la oportunidad de conocer Mónaco y a Rainiero III. El príncipe monegasco quiso conocer a la actriz y se presentó en el hotel donde se alojaba quedando prendado por ella. Comenzó así una historia de amor digna de cualquier guion de Hollywood.

Tras unos meses de cortejo, Rainiero viajó a la casa familiar de los Kelly para pedir la mano de su enamorada. El 5 de enero de 1956, el compromiso se anunciaba al mundo. Empezaba así una nueva etapa en la vida de la actriz que se retiraba de la gran pantalla para convertirse en princesa.

Once películas, un Oscar y dos Globos de Oro son su legado cinematográfico.

La boda

El 18 de abril de 1956, en el Salón del Trono del palacio de Mónaco, la pareja contraía matrimonio civil y un día después, el 19 de abril, tenía lugar la ceremonia religiosa.

Calificado como “el acontecimiento del siglo”, reunió a 600 invitados de la aristocracia y del cine, fue retransmitido por diferentes canales de televisión europeos y se estima que fue visto por más de 30 millones de espectadores.

A partir de ese día, actriz se convirtió en princesa, recibió 140 títulos nobiliarios y pasó a estar dedicada a tiempo completo al principado y a su familia.

El 23 de enero d 1957 nacía la primogénita del matrimonio, Carolina. Ese día fue declarado fiesta nacional. El 14 de mayo de 1958 llegó al mundo el heredero, el príncipe Alberto, y siete años después, el 1 de febrero de 1965, nació Estefanía, la tercera y última hija.