El alcalde de Cáceres agradece las alegaciones a Virgen de la Montaña, pero es taxativo: "Tenemos legitimidad para actuar"

Este martes es el último día para presentar alegaciones al proyecto de la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña tras los 20 días de plazo que ha abierto el Ayuntamiento de Cáceres en su proceso participativo. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha señalado este martes, durante su visita a las obras del carril bici que conectará el polígono de Capellanías con la rotonda del V Centenario, que se muestra "satisfecho" por la participación de la ciudadanía. Sin embargo, las quejas tienen la intención de hacer un cambio completo en el proyecto de reforma, algo que no consideran posible. "Los gobiernos tenemos legitimidad para actuar", ha subrayado el regidor.

Valoración

Mateos ha incidido en que "los servicios técnicos van a valorar todas las alegaciones técnicas, que es de lo que se trata. No de poner sobre la mesa un proyecto totalmente nuevo. Tenemos que recordar que ha sido redactado por un un equipo que ganó una licitación pública con la supervisión de los servicios municipales. No es una ocurrencia nuestra y merece respeto". Además, señaló que se van a estudiar todas las propuestas que "sean susceptibles" de mejorarlo, pero no de cambiarlo.

Respuesta al PSOE

Ante las críticas por parte de la portavoz socialista, Belén Fernández, que indicó que "no estamos ante un proceso participativo, sino ante el periodo de exposición pública que establece la ley de procedimiento administrativo", el alcalde ha contestado que "la normativa dice que debe salir a licitación una vez que el proyecto esté definido".

Ejemplos

"No es la primera vez que se abre un proceso participativo en una obra de este calibre", ha dicho Mateos, recordando el caso de la obra en la reforma de la plaza de Santiago, donde este periodo de alegaciones terminó prolongándose durante varios años para que finalmente no se realizase: "Pueden ser positivos en varios casos, pero no en la celeridad".

"Legitimidad"

El alcalde ha concluido su intervención subrayando su "legitimidad" para actuar, puesto que "así nos la otorgaron en las elecciones". "Solo queremos transformar la ciudad, pero no vamos a estar con gente que no deja de poner piedras en el camino", ha sentenciado Mateos.

