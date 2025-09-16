Antonia Molina: “El higo es la carta de presentación de Almoharín al mundo, su economía y su identidad”

La séptima edición de la Feria del Higo de Almoharín (1.800 habitantes) contará con 17 stands especializados en su exposición comercial y durante la jornada inaugural se rendirá homenaje a Antonio Cano, histórico alcalde desde 1991 a 2019, que impulsó este encuentro especializado que atrae a ‘figlovers’ de todo el país. Desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre Almoharín –considerada la Capital Europea del Higo- acoge un extenso programa de actividades y jornadas técnicas en torno al motor de su economía local.

Así lo ha explicado esta mañana su alcaldesa Antonia Molina Márquez durante la presentación a los medios de la VII Feria Agroalimentaria del Higo de Almoharín. En esta localidad cacereña la higuera no es solo un cultivo, sino una forma de vida. “El higo es economía, pero también es identidad y gracias a ella Almoharín resiste el envite del despoblamiento. La higuera representa un modelo de desarrollo local basado en la calidad, en la innovación alimentaria y en el respeto al entorno”, ha afirmado Antonia Molina.

Bodegón de productos elaborados con higo. / Juan José Ventura

“El higo es la carta de presentación de Almoharín al mundo, pequeño fruto, pero gigante emblema. Almoharín no exporta solo higos, exporta identidad, dulzura y una cierta rebelión frente al olvido. Hemos de la tradición innovación sin olvidar nuestras raíces y sin traicionarnos”, argumenta.

A la presentación de esta mañana en el Palacio Carvajal asistió el gerente de Regadhigos, Manuel Collado. Y se citaron a otras indusdrias de la zona, como Productos La Higuera, inventora del higo con chocolate; Ecoficus, centrada en el higo ecológico de Almoharín; y la más reciente Manolhigos, empresa de reciente creación, que ha apostado por la venta 'online'.

La alcaldesa Antonia Molina, durante su intervención. / Juan José Ventura

Premio Innova Ficus

La edil puso especial énfasis en el premio Innova Ficus, cuya estatuilla fuer creada por el escultor local y Medalla de Extremadura, Miguel Sansón, y que este año recibirá Antonio Cano, impulsor de la Feria Agroalimentaria del Higo. Explicó que él supo ver en el higo, no solo un fruto, sino una oportunidad de desarrollo para todo su pueblo.

En cuanto a la programación hay que destacar que a las 18.30 horas del viernes 19 de septiembre tendrá lugar la inauguración con un episodio singular: el casamiento del higo y la nuez, en un homenaje sonoro y visual. Todo va a ir acompañado de una composición de música clásica, realizada exclusivamente para Almoharín por la pianista Marta Lozano.

No se olvida la vertiente técnica y así habrá una ponencia a cargo de Santos Ramos García sobre el uso de drones y agricultura inteligente, tras cual habrá una interesante mesa redonda, donde participarán higuereros tradicionales y jóvenes de Almoharín.

Manuel Collado, de Regadhigos, durante su intervención. / Juan José Ventura

El sábado 20, actividades lúdico-festivas

El sábado 20 de septiembre se desarrollan las actividades lúdico-festivas de la feria. A partir de las 12.30, en la zona de La Vega, se procederá a la apertura de stands y puestos artesanos. También una zona paralela a lo que son los stands agroalimentarios, especializada en artesanía.

A las 13.30 horas será el fallo del séptimo concurso gastronómico del Higo. A las 14.00 horas, habrá degustación de sopa de tomate con higos, elaborada en esta ocasión por la Asociación de Senderismo de Almoharín. Habrá actividades, talleres, juegos hinchables para los niños y niñas. El grupo local Los Salaítos se encargará de la música y por la noche habrá tributos a La Oreja de Van Gogh y Extremoduro.

El domingo a las nueve de la mañana comienza segunda edición de la Ruta Senderista Caminando entre Higueras. Las actividades de la VII Feria del Higo de Almoharín acaban el sábado 27 de septiembre con el recorrido de caza Compact Sporting, organizado por la Asociación de Cazadores de Almoharín.

Bodegón de productos del higo, junto a la escultura de Miguel Sansón. / Juan José Ventura

Cosecha de un millón y medio de kilos anuales

El gerente de Regadhios explicó en su intervención que en un pueblo de 1.800 habitantes, esta cooperativa aglutina a 600 cooperativistas. La producción de higo seco en Almoharín supera el millón y medio de kilos, aunque en un año de bonanza puede llegarse a los 2 millones. Regadhigos vende en España y fuera de España. La exportación significa el 50% de la producción. En total el higo de Almoharín llega a 40 países, entre ellos Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Corea del Sur, Chipre, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Dubái, Slovenia, California, Nueva York, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Malasia, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Paraguay y República Checa.