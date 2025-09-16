Un centenar de árboles, diez bancos y cien farolas: así será el nuevo carril bici de Cáceres a Capellanías

El nuevo carril bici y sendero peatonal que va a conectar el polígono de Capellanías con la rotonda del V Centenario de Cáceres está cerca de concluir su construcción. A pesar de que aún resta una última fase de imprimación, ya se pueden vislumbrar los primeros 'runners' y ciclistas aprovechando la vía para hacer deporte.

Visita

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha visitado en la mañana de este martes las obras, que está acometiendo la empresa Santano tras quedarse con la licitación por un importe superior al millón de euros. Le han acompañado el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, el concejal de Obras, Víctor Bazo, y el edil socialista Jorge Villar.

50 años esperando

Esta actuación es una demanda del polígono desde que se creó, hace prácticamente medio siglo. Y por fin se está haciendo realidad. En las próximas semanas, el polígono dispondrá por fin de un carril bici de tres metros de ancho y un sendero peatonal de dos metros que se va a iniciar en la rotonda del V Centenario, donde conectará con las vías del R-66 y la Ronda Norte. Llegará hasta el paso elevado que existe en el polígono industrial a la altura del estadio Príncipe Felipe. Se ha llegado a crear un paso inferior que mantuvo cortado uno de los accesos a Capellanías durante varias semanas.

Primeros usuarios que utilizan el sendero peatonal. / Carlos Gil

Detalles

A lo largo de los dos kilómetros y medio de carril, se van a colocar cerca de cien árboles en el paseo, diez bancos, doce papeleras y un centenar de farolas.

Otras mejoras

Esta actuación se suma a otras que el Ejecutivo de Rafa Mateos ha realizado en Capellanías, como la recogida de basura puerta a puerta, la poda de árboles o el asfaltado de tres calles (que aún están por determinar) a cargo del ayuntamiento. Esta última mejora la ha anunciado el regidor esta misma mañana y costará más de 200.000 euros.

