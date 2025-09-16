Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña

Un grupo de arquitectos de Cáceres presentaron ayer una alegación a la totalidad del proyecto que el ayuntamiento ha anunciado para la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. No se refieren a un punto concreto, sino al proceso total desde que se inició la redacción por parte de la empresa adjudicataria. Por ello, exigen que se retome desde el principio para que la ciudadanía conozca todos los entresijos a medida que se vaya creando y, de esta forma, se pueda crear una participación «real». Piensan que la céntrica vía necesita una actuación, pero consideran «fundamental» que se mantenga el bulevar. «La solución debería ser más verde y menos pétrea», dicen.

Registrado ayer

El texto, que fue registrado en el consistorio ayer (último día del proceso participativo), está firmado por los arquitectos cacereños Ángel González, Guillermo Alcón, Miguel Matas, Javier Ruiz y Montaña Luengo. Entre los puntos más destacados que abordan en su escrito se remiten al pliego de prescripciones técnicas (que consideran «incumplido»), señalan que la adjudicataria contaba con 60 días para redactar el proyecto, pero que se debía interrumpir a los 30 días para su aprobación por el director con el visto bueno de la concejalía. Inciden en que ese debería haber sido el momento para dar a conocer cómo sería la reforma.

Más asuntos

Otra de las cuestiones que alegan es la no presencia en el equipo redactor de una persona con experiencia probada en urbanismo y evolución urbana, puesto que su análisis y justificación «no existen en lo redactado». Lo mismo ocurre con la documentación, análisis y justificación sobre la sostenibilidad ambiental de la propuesta.

Los arquitectos Ángel González, Montaña Luengo y Miguel Matas registran su alegación en el ayuntamiento. / Carlos Gil

Aparcamientos

En cuanto al tráfico y los aparcamientos, destacan que los usuarios del paso de peatones más cercano a la avenida de España son conscientes que siempre hay varias filas de coches esperando en el semáforo. Con el proyecto, se reduciría a una sola fila, por lo que se provocarían retenciones. El estudio de tráfico (también de vehículos pesados) «no se ha realizado al ser considerado una vía secundaria», por lo que se ha tenido en cuenta uno «aprobado antes de 2010, con objetivos diferentes a los que se necesitan ahora».

Arbolado

Con respecto al arbolado, indican que hay «una confusión conceptual». «La intención que subyace desde el ayuntamiento y que el proyecto aceptó es la de mantener los árboles, pero en la realidad no lo hace. Además, los árboles trasplantados seguramente no sobrevivan. Creemos que es una actitud que trasciende lo numérico. No se trataba de que hubiese el mismo número, sino que estuviesen en el mismo lugar». Por ello, su propuesta se basa en aumentar el número de árboles porque el diseño lo permite.

Propuesta "muy dura"

Definen la propuesta como «muy dura» porque plantea eliminar un elemento urbano «de notable valor histórico» como el bulevar, proyectado por el arquitecto Ángel Pérez, ofreciendo a cambio algo que «no supera a lo existente». «Necesitamos un espacio menos pétreo y más verde. Hoy los pavimentos urbanos deben ser más sostenibles. Además, las hiladas que se robarán al pavimento para colocar césped ridiculizan el concepto de paseo ajardinado», finalizan en su alegación.

PSOE

El PSOE, por su parte, también criticó ayer que «el proyecto se ha realizado de espaldas a la ciudad» y concluyó que «no estamos ante un proceso participativo, sino ante el periodo de exposición pública que establece la ley».

Belén Fernández, en rueda de prensa. / Carlos Gil

