Una avería en la red de abastecimiento afecta a la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres

Una avería en la red de abastecimiento ha obligado a cortar una pequeña sección del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña esta mañana. Dos trabajadores de la empresa concesionaria del agua, Canal Isabel II, se han desplazado hasta allí para solucionar el imprevisto, detectado muy cerca de Colón, a la altura del bar Pampa. De hecho, la zanja realizada para reparar la tubería afectada se sitúa donde el establecimiento hostelero pone habitualmente su terraza.

Aprovechan que el Pampa cierra

No obstante, las actuaciones se han llevado a cabo durante este martes porque es cuando el negocio cierra, con la previsión de que el Pampa pueda abrir mañana con total normalidad. Una suerte que, eso sí, no corrió a finales del pasado mes de abril, cuando los trabajos para mejorar la red de saneamiento obligaron al velador de uno de los bares más concurridos de la ciudad a decir adiós durante un par de días.

La polémica del proyecto de reforma

Sea como fuere, la realidad es que la transitada avenida está en el punto de mira, fundamentalmente, por el proyecto de reforma planteado por el Ayuntamiento de Cáceres, que tanta polémica ha suscitado. Críticas que tienen que ver con la supresión del bulevar central para sustituirlo por un paseo lateral en la zona de los números pares de la vía. También, con la disminución de zonas verdes y un aumento del hormigón en el pavimento, lo que podría contribuir al aumento de la temperatura en verano.

De hecho, un grupo de arquitectos presentó ayer una alegación al proyecto de remodelación, pidiendo una solución "más verde y menos pétrea" y exigiendo que se retome desde el principio la redacción por parte de la empresa adjudicataria con el fin de permitir una participación "real". En este sentido, fue el 19 de agosto cuando el Consistorio abrió el proceso participativo para promover la intervención de los ciudadanos en el diseño del proyecto.

Mateos se defiende: "Merece respeto"

Un proceso que se cierra hoy. A partir de ahora, "los servicios técnicos van a valorar todas alegaciones técnicas", ha explicado el alcalde Rafa Mateos, durante su visita a las obras del carril bici que conectará el polígono de Capellanías con la rotonda del V Centenario. No obstante, el regidor ha afirmado se van a estudiar las propuestas que "sean susceptibles" de mejorarlo, no de cambiarlo, y ha defendido su posición. "Los gobiernos tenemos legitimidad para actuar", ha subrayado. El proyecto "ha sido redactado por un equipo que ganó una licitación pública con la supervisión de los servicios municipales. No es una ocurrencia nuestra y merece respeto", ha concluido.