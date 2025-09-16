Cáceres celebra el 'Día de la Ruta Vía de la Plata' con unas jornadas en los restos del Palacio de Mayoralgo

El Ayuntamiento de Cáceres se suma este jueves, 18 de septiembre, a la celebración de la duodécima edición del 'Día de la Ruta Vía de la Plata' con una jornada de puertas abiertas dedicada a los restos arqueológicos romanos del Palacio de Mayoralgo.

La actividad tendrá lugar en el Conjunto Arqueológico y Patrimonial Bujaco, donde los visitantes podrán acceder gratuitamente en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30. Esta iniciativa busca poner en valor la riqueza patrimonial de la ciudad, enmarcada dentro de la histórica Ruta Vía de la Plata.

Patrimonio de la Humanidad

La conmemoración es una iniciativa promovida por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, de la cual forma parte Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Desde 2014, cada 18 de septiembre y en fechas cercanas, diversas localidades situadas a lo largo del recorrido de esta vía, que atraviesa Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias, organizan actividades culturales abiertas al público con el objetivo de visibilizar este importante eje histórico y turístico.

Oeste peninsular

La Ruta Vía de la Plata se asienta sobre un antiguo corredor de comunicación del oeste peninsular, que incluye varios enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad. Su relevancia cultural y turística la convierte en uno de los itinerarios más destacados de España y de la Unión Europea.