Podemos Cáceres exige que se corte la relación comercial con Israel

"Decenas de miles de personas asesinadas, cientos de miles de heridas o enfermas, hambruna y desplazamientos forzados masivos provocados por los genocidas y más de 130.000 menores de cinco años en riesgo de morir por desnutrición. Ante esta situación en Gaza no podemos permanecer impasibles y el Gobierno de la Nación debe tomar medidas contundentes". Son palabras de Álvaro Jaén, concejal del Grupo Municipal Unidas Podemos, que presentará al pleno de este jueves una moción en la que propone una serie de medidas en el ámbito económico, así como el cese de la represión y las detenciones al movimiento de solidaridad con Palestina que protestan contra el genocidio.

En la moción se recuerda que el pasado 8 de septiembre el Gobierno de España anunció una serie de medidas tras 23 meses de genocidio y tras décadas de ocupación ilegal y apartheid contra la población palestina. "La opinión pública española reflejada en las masivas protestas de la sociedad civil han sido instrumentos efectivos de presión para que el Gobierno haya comenzado a sugerir algunos cambios".

A juicio de Jaén, "hasta la fecha, nuestro país ha mantenido relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas con Israel en un contexto en el que la UE es uno de los principales aliados diplomáticos y comerciales del Estado sionista. Entre octubre de 2023 y mayo de 2025, nuestro país adjudicó 40 acuerdos de compra de material militar a empresas israelíes o sus filiales españolas".

Puertos españoles

El presidente del Gobierno anunció la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos con combustible destinados al ejército de Israel pero sin mencionar el embargo formal al tránsito o transbordo de armamento. El "anuncio de la prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania no incluye el tránsito de tales productos. Tampoco se han aprobado sanciones a empresas españolas que hacen negocio con la ocupación ni medidas de suspensión de relaciones comerciales con Israel a pesar de las numerosas empresas que contribuyen a la ocupación y con las que España comercia".

Desde el ámbito diplomático, el Presidente del Gobierno ha anunciado la limitación de servicios consulares "pero no la suspensión de relaciones de España con Israel. Tampoco contempla sanciones a los nacionales que apoyen el mantenimiento de la ocupación", reitera el concejal.

Por todo ello, Unidas Podemos propone cumplir con los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia en la que se exige cesar e impedir toda relación comercial y de inversión que contribuyan con la ocupación ilegal israelí; la prohibición del tránsito de productos procedentes de "asentamientos ilegales" en Gaza y Cisjordania; el embargo al tránsito o transbordo de armamento a Israel por puertos españoles; prohibir la concesión de contratos a empresas implicadas en la ocupación ilegal israelí de los territorios palestinos; y el cese de la represión y las detenciones al movimiento de solidaridad con Palestina.