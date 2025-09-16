Nuestro pasado
La Comercial de Cáceres abrió sus puertas cerca del Gran Teatro
Los emblemáticos almacenes fueron inaugurados en diciembre, bajo la dirección del arquitecto Calvo
En el mes de diciembre de 1948, se inauguró en la ciudad los almacenes de 'Comercial Cacereña S.L', que abrieron sus puertas en el número 6 de la calle Cotallo, muy cerca del Gran Teatro. Fueron edificados bajo la dirección de Calvo, un arquitecto.
Apertura de Ruta de la Plata
El Ruta de la Plata se inauguró el 18 de mayo de 1993 en medio de una gran expectación. 800 personas aguardaron su apertura y protagonizaron una carrera en su interior. Entre aquellos primeros clientes estaban Alberto Galapero , que entonces era un estudiante que aseguraba: "está chulísimo y es una cosa grande y guay", o Catalina González , un ama de casa que lo definió como "una auténtica maravilla", o Luisa Durán , también ama de casa que decía: "Esto es lo que necesitábamos hace tiempo en la ciudad".
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
- Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo
- El soul estadounidense abre el Blues Cáceres
- Competiciones deportivas, bailes y aperitivos en La Sierrilla de Cáceres