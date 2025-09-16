La Comercial de Cáceres abrió sus puertas cerca del Gran Teatro

En el mes de diciembre de 1948, se inauguró en la ciudad los almacenes de 'Comercial Cacereña S.L', que abrieron sus puertas en el número 6 de la calle Cotallo, muy cerca del Gran Teatro. Fueron edificados bajo la dirección de Calvo, un arquitecto.

Apertura de Ruta de la Plata

El Ruta de la Plata se inauguró el 18 de mayo de 1993 en medio de una gran expectación. 800 personas aguardaron su apertura y protagonizaron una carrera en su interior. Entre aquellos primeros clientes estaban Alberto Galapero , que entonces era un estudiante que aseguraba: "está chulísimo y es una cosa grande y guay", o Catalina González , un ama de casa que lo definió como "una auténtica maravilla", o Luisa Durán , también ama de casa que decía: "Esto es lo que necesitábamos hace tiempo en la ciudad".