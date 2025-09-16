Nuevo paso para la constitución del Corredor Atlántico de Cáceres: "Con uniones como la de Portugal se han llegado a construir hospitales"

El Sala de Presidencia del Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres ha acogido este martes una nueva reunión de trabajo para continuar tramitando la creación de los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Cáceres-Beira Baixa. Pretende crear una eurorregión que unirá a unos 500.000 habitantes en una superficie que supera los 25.000 kilómetros cuadrados, ubicada estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica: Madrid y Lisboa.

Asuntos destacados

En la reunión, se han puesto sobre la mesa los asuntos más importantes a la hora de establecer el convenio que unirá a ambas entidades. Actualmente, se está avanzando en la tramitación a nivel administrativo y burocrático tras la firma de la Declaración de Oleiros en Serta hace unas semanas. Cabe destacar que todos estos pasos son necesarios porque una AECT es una figura con personalidad jurídica.

Más imágenes de la reunión.

Representantes portugueses

En la reunión han participado representantes de la Diputación de Cáceres y de la mancomunidad intermunicipal de la Beira Baixa. Por parte de la institución provincial, han asistido las vicepresidentas Esther Gutiérrez e Isabel Ruiz Correyero, así como el secretario José Álvaro Casas y el asesor jurídico Fernando López. La institución lusa ha estado representada por el secretario ejecutivo, Joao Carvalinho, y el consultor de asuntos de cooperación, Artur Nunes.

Objetivo de la diputación

La unión de Cáceres con Portugal ha sido uno de los objetivos de la diputación bajo el mandato de Miguel Ángel Morales. "Desde el primer día se dijo que buscábamos la cooperación. Nos unen lazos muy estrechos, y solo nos separan los límites entre provincias. Tenemos que romper las fronteras y seguir trabajando. Es uno de los compromisos del presidente", ha asegurado Ruiz Correyero al concluir la reunión.

"Importancia"

"Las cooperaciones entre regiones a través de las AECT son muy importantes. El Hospital de la Cerdanya es el primer centro de salud de estas características y se construyó entre Cataluña y Francia entre Cataluña y Francia gracias a esta unión. Pero hay otras, como la del Río Miño entre Galicia y Portugal, o la de los Pirineos-Mediterráneo, entre Cataluña, Islas Baleares, Occitania y Aragón", ha indicado la vicepresidenta. Cabe recordar también que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, planteó durante la campaña electoral de 2023 la creación de un Centro de Alta Resolución (CAR) en Valencia de Alcántara que también diese cobertura a municipios portugueses del Alentejo.

Comunicaciones

Sin embargo, el principal objetivo de la AECT lusocacereña son las comunicaciones: "Son muy importantes a día de hoy para disponer de servicios adecuados". De hecho, este grupo ofrecerá especial atención y prioridad a cuestiones de movilidad como la autovía autonómica Ex-A1 hasta Monfortinho, y la IC-31 hasta Castelo Branco, así como al patrimonio natural compartido: la Reserva de la Biosfera Transfronteriza y el Parque Internacional Tajo-Tejo.

