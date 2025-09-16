Exposiciones y proyecciones encabezan la semana cultural en Cáceres

Música, memoria y escena en el centro del cartel cultural.

Exposición sobre el cuplé y el teatro popular

Este martes 16 de septiembre a las 20.00 horas se inaugura en Cáceres la exposición 'La farándula del cuplé y la Belle Époque', primera muestra del nuevo espacio creativo La lente y el pincel, ubicado en la Avenida de España, número 25. La exposición podrá visitarse hasta el 10 de octubre.

Organizada con la colaboración de varias asociaciones, la muestra ofrece un viaje al pasado del espectáculo en España a través de postales, recortes y materiales originales de finales del siglo XIX y principios del XX. Figuras icónicas como La Bella Otero, La Fornarina o Pastora Imperio protagonizan este recorrido nostálgico.

La exposición también aborda la Edad de Plata de la cultura española, con presencia de la Generación del 27 y artistas vinculados a Federico García Lorca, como Margarita Xirgu o La Argentinita. De forma paralela, se celebrarán actividades como lecturas dramatizadas, visitas guiadas y ambientación musical. Una cita imprescindible para los amantes de la historia, el teatro y la música popular española.

Proyección de la película 'The Doors'

Continúa el ciclo de cine y música, 'Movietone', en la Filmoteca de Extremadura. Este martes 16 de septiembre, tendrá lugar la proyección de la película 'The Doors', un film centrado en Biopic, de la mítica banda 'The Doors'. Está centrado en la personalidad de Jim Morrison y su impacto cultural, además, inspecciona la música, los excesos y los conflictos internos del grupo en los años 60.

Jim Morrison. / El Periódico

Jim Morrison fue un cantautor y poeta estadounidense, líder y vocalista de la banda de rock 'The Doors'. Es considerado por los críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock. Además, en la última parte del siglo XX, fue uno de los iconos de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil.

Paco de Lucía en el Colegio de Aparejadores

Este miércoles 17 de septiembre a las 20.30 horas en el Colegio de Aparejadores tendrá lugar la proyección de 'La Búsqueda', un documental íntimo y revelador, dirigido por Francisco Sánchez Varela, hijo de Paco de Lucía. El film fue galardonado con el Premio Goya al Mejor Documental y repasa la vida y el legado del "maestro de la guitarra flamenca" a través de imágenes inéditas, entrevistas y reflexiones personales. Una oportunidad única para redescubrir a Paco de Lucía, en una obra que es tanto un homenaje como un testimonio vital.