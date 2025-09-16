Si eres ‘figlover’ ven a comer el mejor higo del mundo a Almoharín en su séptima feria agroalimentaria

La higuera es la estrella de Almoharín y su fruto, el motor socioeconómico. Considerada la Capital Europea del Higo, Almoharín (1.800 habitantes) rinde un homenaje a este producto en su consolidada Feria Agroalimentaria del Higo, que este año alcanza su séptima edición. Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre el municipio espera duplicar su población con la llegada de los amantes de este sano producto en todas sus presentaciones y elaboraciones. Los figlovers están de enhorabuena.

Cartel de la VII Feria del Higo. / EL PERIÓDICO

La inauguración oficial de la VII Feria Agroalimentaria del Higo tendrá lugar a las 18.30 horas en la plaza de Almoharín. Habrá un homenaje al cultivo de la higuera con ‘Casamientos de higo y nuez’, un homenaje visual y sonoro en el que se pondrá en valor la identidad cultural y las costumbres del municipio.

La pianista y compositora Marta Lozano interpretará en el centro cívico una pieza clásica enmarcada en el proyecto ‘Ensemble la Turalité’.

La alcaldesa Antonia Molina, en el stand de la Cooperativa Regadhigos. / AYUNTAMIENTO DE ALMOHARÍN

La alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, dará la bienvenida a los asistentes para posteriormente pasar a la ceremonia de entrega de los premios Innova Ficus, en los que se reconoce a aquellos que por su visión y compromiso materializaron la Feria del Higo de Almoharín. Este año se rinde homenaje a Antonio Cano, que fue alcalde del municipio desde 1991 a 2019.

En el acto intervendrá el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, así como el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien será el encargado de pronunciar las palabras de inauguración oficial.

Platos del VI Concurso de Gastronomía del Higo. / AYUNTAMIENTO DE ALMOHARÍN

Jornadas técnicas

La Feria del Higo de Almoharín no olvida su vertiente técnica y por eso Santos Ramos, director técnico de UAS Gestión y Consultoría pronunciará la ponencia ‘Drones y Agricultura Inteligente: innovación en el cultivo de la higuera y aplicaciones agrarias’. También habrá una mesa redonda en la que se abordará el presente y el futuro del cultivo de la higuera, que moderará Antonia Fernández Silva. En ella intervendrán los siguientes expertos: Clemente Moreno, Lucio Arroyo, Carlos Búrdalo, Soraya Pacheco y Manuel Cacenave.

Finalmente, durante todo el día permanecerá abierta la exposición de productos derivados del higo calabacita de Almoharín.

En la Feria Agroalimentaria del Higo se recuerdan labores tradicionales. / AYUNTAMIENTO DE ALMOHARÍN

El sábado 20 de septiembre a las 12.30 horas en la zona de La Vega abrirá la muestra comercial´, con cerca de una veintena de expositores. En los stands y los puestos artesanos donde se podrán comprar además de distintas elaboraciones de higo, otros productos derivados del cerdo, quesos, dulces típicos de la comarca, etcétera.

Una hora después tendrá lugar el fallo del VII Concurso Gastronómico del Higo en el que el producto típico de Almoharín es el ingrediente estrella. A partir de las dos de la tarde se podrán degustar las típicas sopas de tomate con higo fresco, todo un clásico en la feria. Desde esa hora hasta las seis de la tarde habrá hinchables para los niños, talleres. A las cuatro Los Salaítos interpretarán su repertorio en el escenario auditorio de La Vega.

La jornada del sábado 20 de septiembre finaliza con tributos y conciertos. / AYUNTAMIENTO DE ALMOHARÍN

Tributos a La Oreja de Van Gogh y Extremoduro

Por la noche, a partir de las nueve, se sucederán los tributos musicales a La Oreja de Van Gogh y a Extremoduro con La Otra Oreja y Deltó, respectivamente. Finalmente, un DJ pondrá a bailar a todos hasta la madrugada.

El domingo 21 de septiembre está orientado a la actividad física y al conocimiento de la zona. A las nueve de la mañana parte la ruta senderista Caminando entre Higueras para la que hay que inscribirse antes del 17 de septiembre.

Finalmente, como colofón, el sábado 27 de septiembre a partir de la diez de la mañana habrá un recorrido de caza Compak Sporting en la zona de las Minas El Sestil.