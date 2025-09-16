Filtro verde, pasarela accesible y un muro de contención: las mejoras en la Ribera del Marco de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha licitado las obras de accesibilidad y mejora en los Huertos Urbanos y de Ocio de la Ribera del Marco. De ello ha informado esta mañana la concejala Jacobi Ceballos en la comisión informativa de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular.

Ceballos ha explicado que ya se encuentra en fase de licitación la ejecución de obras de mejora en los Huertos Urbanos y de Ocio situado en el espacio natural de la Huerta de Carvajal de la Ribera del Marco. Estas actuaciones contemplan la construcción de un filtro verde para drenaje, un muro de contención y una pasarela, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad y la accesibilidad de este enclave natural.

"La Ribera del Marco es un pulmón verde de la Cáceres que desde este equipo de gobierno, con nuestro alcalde a la cabeza, trabajamos para ponerla en valor. Estas actuaciones garantizan el disfrute de esta zona natural en las mejores condiciones", ha dicho Ceballos.

Conciertos didácticos en otoño

Además, la edil ha anunciado de que en los meses de septiembre y noviembre tendrán lugar dos conciertos didácticos gratuitos en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino.

"Se trata de propuestas abiertas a todos los públicos, organizadas por el Ayuntamiento de Cáceres a través del programa cultural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) con la que acercamos la música y la cultura a los barrios", ha concluido la edil.