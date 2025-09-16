Marcos Durán, nuevo inspector de la Policía Local de Cáceres: "Hay ánimo de cambio y de hacer las cosas bien"

"Hay ánimo de cambio y de hacer las cosas bien". Con estas palabras se ha dirigido el nuevo inspector de la Policía Local de Cáceres, Marcos Durán, a los presentes en el salón de plenos del ayuntamiento. Lo de este martes fue un mero acto administrativo, no una toma de posesión formal, porque ya lleva ejerciendo como tal desde hace meses, no obstante compareció acompañado de una representación sindical y de los propios agentes en una recepción con el alcalde, Rafael Mateos.

Lo cierto es que Policía Local y ayuntamiento han protagonizado reiterados enfrentamientos en los últimos años a cuenta de las demandas de la plantilla y los cuadrantes y ahora parece que el ambiente comienza a calmarse después de que la corporación anuncie mejoras en las infraestructuras y más personal para cubrir vacantes que llevaban tiempo sin cubrir. A modo de aclaración, también, hasta ahora ejercía como inspector jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, ha solicitado el pase a segunda actividad, lo que le impide por reglamento ocupar el cargo. Esto ha provocado que el nuevo inspector pase a ser la mayor autoriad policial en la ciudad.

Marcos Urbano Durán Ríos (Cáceres, 1974) acumula una experiencia de 25 años en el ayuntamiento dentro de la Policía Local. Es licenciado en Derecho y tiene un máster en Ciencias Sociales y Jurídicas y máster en la escuela de Prácticas Jurídicas. Ha recibido dos medallas colectivas de la Junta de Extremadura, una por haber sido Casco Azul en los noventa y otra por la medalla que se le concedió a la Policía Local en Extremadura. Cuenta con formación específica en siniestralidad vial, mediación de conflictos y en negociación. Es abogado ejerciente desde 2008 y está colegiado en Madrid (86.077)

En declaraciones públicas, ha agradecido la confianza y ha subrayado que es "un honor dirigir a la mejor plantilla de Extremadura, a los que han sido mis compañeros durante tantos años". En esa línea, apeló del mismo modo que el alcalde a mantener una "lealtad" mutua y a sacar lo máximo "de nuestro quehacer profesional en beneficio de la ciudad".

145 agentes en Cáceres

Ya a preguntas de este diario, recordó que en la actualidad la plantilla hay 145 agentes y confía en que con el nuevo sistema que se ha implantado se disponga de la plantilla al cien por cien. Precisó que esta nueva circunstancia permitirá que se pueda avanzar en la especialización de la jefatura. En concreto, avanzó la intención de crear una unidad de tráfico y otra de violencia de género, esta última ya anunciada previamente cuando se pidió a la Policía Local que se integrara en el sistema Viogén, la puesta en marcha de un servicio de educación en seguridad vial dentro de la policía y un servicio de comunicación que muestre que "no somos ponemultas sino que hacemos muchos servicios que hay que visibilizar”.

