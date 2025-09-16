Nueva jornada del XXVII Ciclo de Música Contemporánea en Cáceres y el Museo Vostell Malpartida

El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida enfila su segunda semana el miércoles 17 de septiembre con una jornada especial de "programación expandida" que se celebra en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres, y explora las posibilidades más audaces de la txalaparta, un instrumento tradicional de percusión procedente del País Vasco y Navarra. Los músicos Ibon RG y Enrike Hurtado interpretarán también electrónica, guitarra eléctrica, piano y voz en un concierto que dará comienzo a las 20.00 horas y que pondrá colofón a un día completo que incluye también un taller (en horario de mañana y con las plazas cubiertas desde hace semanas) y un encuentro educativo en el que los músicos darán a conocer su singular acercamiento a las músicas de raíz.

La acordeonista francesa Emilie Škrijelj. / Alicia Gardes

Los conciertos regresarán al Museo Vostell Malpartida los días 18 y 19 de septiembre con la participación de la acordeonista francesa Emilie Škrijelj -en colaboración con el Institut Français- y los extremeños Altera Inde, quienes defienden que las nuevas rupturas musicales se pueden encontrar en los saxofones y la electrónica.

Los conciertos que se celebran en el centro museístico darán comienzo a las 20.30 horas, y el viernes 19 también está programado, a las 19.30 horas, un encuentro educativo que contará con la presencia de Sara Zazo, Diego Carretero, Juan Alberto Triguero y Gonzalo Navarro.

Todas las actividades son gratuitas.